Сыр будет значительно дольше свежим и без плесени: возле какого продукта положить

Учитывая то, насколько дорог сейчас твердый сыр, особенно обидно обнаруживать, что он затвердел и несвежий, или, что еще хуже, заплесневел. Но есть способ предотвратить порчу сыра с помощью одного кухонного предмета.

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По словам экспертов, сыр будет дольше храниться и оставаться свежим, не портясь, если хранить его вместе с сахаром в кубиках. Очевидно, сахар помогает регулировать температуру внутри контейнера, в котором вы храните сыр, пишет OBOZ.UA.

Это, в свою очередь, значительно продлит срок годности сыра.

Начните с того, что дважды заверните сыр в воск или пергаментную бумагу для выпечки. Затем выстелите пластиковый контейнер для хранения влажным кухонным полотенцем или одноразовой тряпкой для посуды, прежде чем положить сыр в контейнер вместе с двумя стандартными кубиками сахара.

По словам экспертов, сахар каким-то образом помогает регулировать температуру внутри контейнера (когда он плотно закрыт), тем самым значительно продлевая срок годности сыра.

В противном случае убедитесь, что ваш сыр хранится на верхней полке холодильника, поскольку именно там температура будет наиболее стабильной.

Когда вы все же собираетесь заменить сахарные кубики, вам нужно тщательно очистить коробку, чтобы избежать образования плесени на остатках зерен в будущем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как хранить сыр, чтобы он долго не плесневел.

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