Сытные ленивые голубцы для обеда: капусту парить не придется

Вместо того, чтобы долго крутить голубцы из капусты, можно сделать ленивый вариант блюда. Вы сэкономите время на приготовлении обеда, если воспользуетесь следующим рецептом. Изделия получатся очень сочными.

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Идея приготовления ленивых голубцов с рисом на обед опубликована на странице фудблогера с ником ann.food в Instagram. Парит ничего не придется.

Ингредиенты:

рис – 125 г +250 г воды

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сливочное масло – 70 г для жарки

капуста – 400-500 г

фарш ассорти – 500 г

специи по вкусу

масло подсолнечное чтобы смазать форму для запекания

Ингредиенты для соуса:

томаты в собственном соке – 400 г

сметана – 200 г

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отлично промыть рис и залить его прохладной водой.

2. Слегка подсолить и проварить 5 минут под закрытой крышкой после закипания.

3. Снять с огня и оставить на 15 минут, чтобы рис дошел до готовности.

4. Луковицу нарезать мелкими кубиками, а морковку натереть на крупной терке.

5. Капусту нарезать мелко ножом.

6. Растопить сливочное масло на сковороде и прожарить лук до мягкости и прозрачности.

7. Добавить к сковороде морковь и тушить 3 минуты.

8. Выложить нашинкованную капусту и тушить все до мягкости капусты в течение 7 минут.

9. Довести овощи по вкусу солью и перцем.

10. В сосуде смешать рис, остывший фарш и зажарку. Добавить в смесь специи.

11. Тщательно перемешать и сформировать небольшие ленивые голубцы в форме продолговатых котлет.

12. Форму смазать подсолнечным маслом и выложить ленивые голубцы в один слой. Старайтесь крепко прижимать друг друга.

13. Для соуса предварительно соединить нарезанные томаты в соке и сметану.

14. Добавить соль и перец, хорошо перемешать.

15. Полученной смесью залить форму с ленивыми голубцами и запекать в духовке на 180 градусах в течение 45-50 минут.

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