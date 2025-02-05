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Сытный пирог из теста фило для обеда: готовится максимум 30 минут

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
198
Сытный пирог из теста фило для обеда: готовится максимум 30 минут

Тесто фило – универсальное основание для того, чтобы быстро приготовить действительно сытное блюдо. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, чтобы сделать из такого продукта полноценный обед.

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Идея приготовления быстрого пирога из теста фило для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Добавьте много натертого творога и шпинат.

Сытный пирог из теста фило для обеда: готовится максимум 30 минут

Ингредиенты:

  • листы теста фило – 4-5 шт.
  • шпинат – 75 г
  • сыр сулугуни – 180 г
  • сыр моцарелла – 125 г
  • растопленное сливочное масло – 80 г

Способ приготовления:

Сытный пирог из теста фило для обеда: готовится максимум 30 минут

1. Полтора-два листа теста фило нарезать, выложить в форму.

2. Обильно полить сливочным маслом.

Сытный пирог из теста фило для обеда: готовится максимум 30 минут

3. Сверху выложить часть смеси натертого творога и шпината.

Сытный пирог из теста фило для обеда: готовится максимум 30 минут

4. Таким образом, повторить еще 2-3 слоя.

Сытный пирог из теста фило для обеда: готовится максимум 30 минут

5. Последним слоем выложить фило и полить сливочным маслом так, чтобы не осталось сухих зон.

6. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут.

Сытный пирог из теста фило для обеда: готовится максимум 30 минут

7. Выпекать до корочки.

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