Сытный пирог из теста фило для обеда: готовится максимум 30 минут

Тесто фило – универсальное основание для того, чтобы быстро приготовить действительно сытное блюдо. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, чтобы сделать из такого продукта полноценный обед.

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Идея приготовления быстрого пирога из теста фило для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Добавьте много натертого творога и шпинат.

Ингредиенты:

листы теста фило – 4-5 шт.

шпинат – 75 г

сыр сулугуни – 180 г

сыр моцарелла – 125 г

растопленное сливочное масло – 80 г

Способ приготовления:

1. Полтора-два листа теста фило нарезать, выложить в форму.

2. Обильно полить сливочным маслом.

3. Сверху выложить часть смеси натертого творога и шпината.

4. Таким образом, повторить еще 2-3 слоя.

5. Последним слоем выложить фило и полить сливочным маслом так, чтобы не осталось сухих зон.

6. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут.

7. Выпекать до корочки.

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