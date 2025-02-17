Сытный салат с куриной печенью, овощами и гранатом: блюдо для праздничного стола и каждый день

Салат с печенью – очень питательное блюдо, для которого вам понадобится минимальное количество ингредиентов. Все они очень простые и бюджетные. С мясом прекрасно сочетаются всевозможные овощи, а также зерна граната.

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Идея приготовления легкого салата с печенью и овощами опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Для заправки подойдет обычное оливковое масло.

Ингредиенты:

рукола – 100 г

куриная печень – 450 г

зерна половины граната

помидоры черри – 200 г

красный лук – половинка

масло – 2 ст.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень хорошо промыть, отрезать пленки, жир и разрезать на небольшие кусочки.

2. В сковороде разогреть небольшое количество растительного масла и жарить печень с двух сторон до готовности (примерно по 5-6 минут).

3. Затем добавить соль и перец по вкусу, перемешать и выключить.

4. Пока печень жарится – подготовить другие продукты: из половинки граната достать зерна, лук нарезать тоненькими перьями, помидоры черри пополам.

5. Собрать салат: на салатную тарелку выкладываем рукколу.

6. На рукколу выложить лук, помидоры, полить сверху растительным маслом.

7. Затем добавить немного охлажденную печень и зерна граната.

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