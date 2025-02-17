Сытный салат с куриной печенью, овощами и гранатом: блюдо для праздничного стола и каждый день
Салат с печенью – очень питательное блюдо, для которого вам понадобится минимальное количество ингредиентов. Все они очень простые и бюджетные. С мясом прекрасно сочетаются всевозможные овощи, а также зерна граната.
Идея приготовления легкого салата с печенью и овощами опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Для заправки подойдет обычное оливковое масло.
Ингредиенты:
- рукола – 100 г
- куриная печень – 450 г
- зерна половины граната
- помидоры черри – 200 г
- красный лук – половинка
- масло – 2 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень хорошо промыть, отрезать пленки, жир и разрезать на небольшие кусочки.
2. В сковороде разогреть небольшое количество растительного масла и жарить печень с двух сторон до готовности (примерно по 5-6 минут).
3. Затем добавить соль и перец по вкусу, перемешать и выключить.
4. Пока печень жарится – подготовить другие продукты: из половинки граната достать зерна, лук нарезать тоненькими перьями, помидоры черри пополам.
5. Собрать салат: на салатную тарелку выкладываем рукколу.
6. На рукколу выложить лук, помидоры, полить сверху растительным маслом.
7. Затем добавить немного охлажденную печень и зерна граната.
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