Сытный салат с маринованным луком и селедкой: можно есть в пост

Салат с селедкой и луком – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно есть в пост. Ингредиенты простые и точно найдутся на вашей кухне. Это те сочетания, которые все очень любят.

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Идея приготовления сытного постного салата с маринованным луком и селедкой опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliia masiuk в Instagram. Заправляется обычным маслом.

Ингредиенты:

сельдь – 1 шт.

картофель отварной – 2 шт.

огурцы маринованные – 5 шт. (маленьких)

лук – 1 шт. маринованная

консервированный горошек – 1 банка

масло – 3 ст.л.

зелень

Способ приготовления:

1. Одну луковицу нарезать полукольцами.

2. Добавить 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. уксуса, воду.

3. Оставить на 30 минут мариноваться.

4. Нарезаем отварной картофель и огурцы.

5. Все совмещаем в одной емкости.

6. Добавляем нарезанную сельдь.

7. Добавляем консервированный горошек.

8. Добавляем маринованный лук, специи и растительное масло.

9. Все хорошо перемешиваем.

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