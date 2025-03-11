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Сытный салат с маринованным луком и селедкой: можно есть в пост

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
618
Сытный салат с маринованным луком и селедкой: можно есть в пост

Салат с селедкой и луком – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно есть в пост. Ингредиенты простые и точно найдутся на вашей кухне. Это те сочетания, которые все очень любят.

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Идея приготовления сытного постного салата с маринованным луком и селедкой опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliia masiuk в Instagram. Заправляется обычным маслом.

Сытный салат с маринованным луком и селедкой: можно есть в пост

Ингредиенты:

  • сельдь – 1 шт.
  • картофель отварной – 2 шт.
  • огурцы маринованные – 5 шт. (маленьких)
  • лук – 1 шт. маринованная
  • консервированный горошек – 1 банка
  • масло – 3 ст.л.
  • зелень

Способ приготовления:

Сытный салат с маринованным луком и селедкой: можно есть в пост

1. Одну луковицу нарезать полукольцами.

2. Добавить 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. уксуса, воду.

Сытный салат с маринованным луком и селедкой: можно есть в пост

3. Оставить на 30 минут мариноваться.

Сытный салат с маринованным луком и селедкой: можно есть в пост

4. Нарезаем отварной картофель и огурцы.

5. Все совмещаем в одной емкости.

Сытный салат с маринованным луком и селедкой: можно есть в пост

6. Добавляем нарезанную сельдь.

Сытный салат с маринованным луком и селедкой: можно есть в пост

7. Добавляем консервированный горошек.

Сытный салат с маринованным луком и селедкой: можно есть в пост

8. Добавляем маринованный лук, специи и растительное масло.

9. Все хорошо перемешиваем.

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