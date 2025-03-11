Сытный салат с маринованным луком и селедкой: можно есть в пост
Салат с селедкой и луком – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно есть в пост. Ингредиенты простые и точно найдутся на вашей кухне. Это те сочетания, которые все очень любят.
Идея приготовления сытного постного салата с маринованным луком и селедкой опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliia masiuk в Instagram. Заправляется обычным маслом.
Ингредиенты:
- сельдь – 1 шт.
- картофель отварной – 2 шт.
- огурцы маринованные – 5 шт. (маленьких)
- лук – 1 шт. маринованная
- консервированный горошек – 1 банка
- масло – 3 ст.л.
- зелень
Способ приготовления:
1. Одну луковицу нарезать полукольцами.
2. Добавить 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. уксуса, воду.
3. Оставить на 30 минут мариноваться.
4. Нарезаем отварной картофель и огурцы.
5. Все совмещаем в одной емкости.
6. Добавляем нарезанную сельдь.
7. Добавляем консервированный горошек.
8. Добавляем маринованный лук, специи и растительное масло.
9. Все хорошо перемешиваем.
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