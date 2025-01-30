Сытный салат с сыром сулугуни и морковью по-корейски: простой рецепт

Если вы хотите приготовить по-настоящему сытный и вкусный салат, для этого можно использовать любой сыр, яйца, морепродукты, а для пикантного вкуса добавьте морковь по-корейски, чеснок, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата, с сыром сулугуни и морковью по-корейски.

Ингредиенты:

сыр сулугуни копченый – 150 г

кукуруза консервированная – 200 г

яйца – 2-3 шт

морковь по-корейски – 150 г

майонез – 50 г

Способ приготовления:

1. Сыр режем соломкой, разделяем на волокна, перекладываем в миску, добавляем консервированную кукурузу.

2. Яйца трем на большой терке, отправляем в салат, сюда же добавляем морковь по-корейски, заправляем майонезом, перемешайте и можно есть.

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