Топ-7 правил для хозяев, которые хотят иметь воспитанную собаку

Одной из самых распространенных проблем среди владельцев собак является поиск эффективных методов дрессировки. В последнее время количество поисков в Google по запросу "как воспитать собаку" выросло на 334%.

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Дело в том, что собаки любят проверять границы. Если не установить определенные ограничения, небольшое непослушание может перерасти в такие проблемы, как чрезмерный лай, чрезмерное возбуждение и агрессия. Именно поэтому Энни-Мэй Леви, эксперт-кинологиня из Woofz, программы для дрессировки щенков и собак, обнародовала семь своих лучших советов по воспитанию собаки.

Уважайте личное пространство своих питомцев

Важно научить собаку уважать личное пространство других, особенно если они склонны облизывать лицо или просить еду за столом. Но помните, что это улица с двусторонним движением.

Несоблюдение границ вашего питомца может привести к беспокойству и агрессии, поэтому перестаньте беспокоить его, когда он ест, или проявлять расположение, когда он не в настроении.

Будьте строги в отношении мебели

Независимо от того, придерживаетесь ли вы политики запрета собак на диване или любите обниматься со своим питомцем на кровати, последовательность является ключевой. Будьте внимательны, если ваша собака начинает чрезмерно владеть своим любимым местом.

Эксперт предупреждает: "Коррекция сопротивления может привести к укусу, поэтому вызовите профессионального бихевиориста, если охрана ресурса вызывает конфликт в вашем доме".

Убедитесь, что у них есть четкий распорядок сна

Установка четкого распорядка сна также важна для домашних животных, которые либо борются в постели, либо слишком энергичны, когда вы пытаетесь уснуть. Энни-Мэй рекомендует организовать для них уютное место и соблюдать постоянное время сна, игнорируя любые попытки привлечь внимание, если это не совсем нехарактерно.

Она отмечает: "Если ваше животное вдруг не может спать всю ночь, есть большая вероятность, что оно испытывает дискомфорт, и визит к ветеринару уместен".

Не кормите их из своей тарелки

Энни-Мэй советует не кормить собак из вашей тарелки, заявляя: "Ваша собака просит еду не потому, что она голодна, а потому, что это работает. Некоторые считают это милым, но других это отталкивает".

Чтобы предотвратить это, она предлагает вознаграждать собаку, когда она идет в другое место, позволяя вам спокойно наслаждаться едой.

Убедитесь, что они не имеют доступа к опасным зонам

Безопасность дома также имеет решающее значение, и Энни-Мэй сравнивает домашних животных с малышами на кухне, рекомендуя использовать защитные механизмы, чтобы заблокировать доступ в опасные зоны.

Убедитесь, что вы держите поводок во время прогулок

Кинологиня касается важности контроля за поводком во время прогулок, подчеркивая, что собаки, которые тянут или бросаются на поводок, могут быть опасны.

Поддерживайте спокойную атмосферу

Если, кроме собаки, в доме есть еще и другие любимцы, создайте порядок кормления, держите домашних животных отдельно, пока они едят, и если они создают проблемы. Совершенно хорошо выводить их из комнаты, чтобы они остыли, если начинается конфликтная ситуация.

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