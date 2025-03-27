Торт "Лукьяна" без выпечки: понадобится только сковорода

Домашние торты не обязательно готовить на жидком тесте, прекрасной альтернативой станет заварное, слоеное, а также тесто фило и даже лаваш. Крем для тортов можно использовать любой, который вы любите.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ленивого торта, основа для которого готовится на сковороде.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

разрыхлитель – 1 упаковка

мука – 450 г

Крем:

молоко – 750 мл

сахар – 200 г

ванильный сахар – 2 п.

яйца – 3 шт.

мука – 3 ст.л.

масло – 300 г

Способ приготовления:

1. Тесто: в миску налейте сгущенку, добавить яйцо, разрыхлитель и перемешайте. Постепенно просеивая муку, замесите мягкое, эластичное тесто.

2. Разделите на 8 частей, раскатайте, при необходимости подсыпая мукой, одну часть тонким кругом по размеру сковородки в которой будете жарить.

3. Наколите корж вилкой. Переложите корж на хорошо разогретую сухую сковороду и жарьте с двух сторон примерно по 1 минуте с каждой стороны (огонь чуть меньше среднего).

4. Крем: в кастрюлю налейте молоко, добавьте сахар и ванильный сахар и нагрейте почти до кипения, убавьте огонь. Яйца взбейте венчиком и тоненькой струйкой влейте в горячее молоко, постоянно помешивая венчиком. Всыпьте муку и помешивая проварите 3-5 минут. Остудить до комнатной температуры. Мягкое масло взбейте, постепенно по ложке добавляя заварной крем комнатной температуры, взбейте до однородной пышной массы.

5. Перемажьте торт кремом (лучше собирать в кондитерском кольце) и дайте настояться в холодильнике минимум 2 часа, лучше ночь.

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