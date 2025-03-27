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Торт "Лукьяна" без выпечки: понадобится только сковорода

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
84
Рецепт торта

Домашние торты не обязательно готовить на жидком тесте, прекрасной альтернативой станет заварное, слоеное, а также тесто фило и даже лаваш. Крем для тортов можно использовать любой, который вы любите. 

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Вкусный домашний торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ленивого торта, основа для которого готовится на сковороде. 

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • яйцо – 1 шт.
  • разрыхлитель – 1 упаковка 
  • мука – 450 г 

Крем:

  • молоко – 750 мл
  • сахар – 200 г
  • ванильный сахар – 2 п.
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • масло – 300 г

Способ приготовления: 

1. Тесто: в миску налейте сгущенку, добавить яйцо, разрыхлитель и перемешайте. Постепенно просеивая муку, замесите мягкое, эластичное тесто.

Тесто для торта

2. Разделите на 8 частей, раскатайте, при необходимости подсыпая мукой, одну часть тонким кругом по размеру сковородки в которой будете жарить.

Приготовление основы

3. Наколите корж вилкой. Переложите корж на хорошо разогретую сухую сковороду и жарьте с двух сторон примерно по 1 минуте с каждой стороны (огонь чуть меньше среднего). 

Сколько жарить коржи

4. Крем: в кастрюлю налейте молоко, добавьте сахар и ванильный сахар и нагрейте почти до кипения, убавьте огонь. Яйца взбейте венчиком и тоненькой струйкой влейте в горячее молоко, постоянно помешивая венчиком. Всыпьте муку и помешивая проварите 3-5 минут. Остудить до комнатной температуры. Мягкое масло взбейте, постепенно по ложке добавляя заварной крем комнатной температуры, взбейте до однородной пышной массы.

Крем для торта

5. Перемажьте торт кремом (лучше собирать в кондитерском кольце) и дайте настояться в холодильнике минимум 2 часа, лучше ночь.

Готовый торт

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