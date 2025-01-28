Традиционные украинские гомбовцы с сыром: что, кроме блинов, приготовить на Масленицу-2025
Гомбовцы – один из самых популярных десертов закарпатской кухни. По своей сути это пирожки из творожного теста, приготовленные на пару и присыпанные панировкой.
Как приготовить гомбовцы точно знает шеф-повар Валерия Матрохина. В Instagram она представила рецепт и дала точные пропорции приготовления этого невероятного закарпатского десерта.
Ингредиенты
- Творог 5% – 360 гр.
- Желтки – 2 шт.
- Мука – 2 ст.л.
- Манка – 2 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Клубника
- Сметана 20%
- Халва
- Панировочные сухари
- Коричневый сахар
Способ приготовления
1. Творог выбирайте сухой, без лишней жидкости. К нему добавляем желтки, муку, манку, сахар и все разминаем вилкой до однородной массы. Даем постоять 10-15 мин.
2. Для крема в большой миске взбиваем сметану с халвой.
3. Тесто формируем и раскатываем в колбаску, если тесто слишком липкое, то можно еще припылить мукой.
4. Нарезаем колбаску и формируем гомбовцы, положив внутрь клубнику.
5. Отправляем в подсоленную кипящую воду, даем всплыть на поверхность и варим еще несколько минут после этого.
6. На сковороду высыпаем панировочные сухари и немножко обжариваем, затем совмещаем сухари с сахаром и обваливаем качки.
7. Подаем с соусом из халвы.
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