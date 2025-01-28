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Традиционные украинские гомбовцы с сыром: что, кроме блинов, приготовить на Масленицу-2025

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
378
Традиционные украинские гомбовцы с сыром: что, кроме блинов, приготовить на Масленицу-2025

Гомбовцы – один из самых популярных десертов закарпатской кухни. По своей сути это пирожки из творожного теста, приготовленные на пару и присыпанные панировкой.

Видео дня

Как приготовить гомбовцы точно знает шеф-повар Валерия Матрохина. В Instagram она представила рецепт и дала точные пропорции приготовления этого невероятного закарпатского десерта.

Традиционные украинские гомбовцы с сыром: что, кроме блинов, приготовить на Масленицу-2025

Ингредиенты

  • Творог 5% – 360 гр.
  • Желтки – 2 шт.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Манка – 2 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Клубника
  • Сметана 20%
  • Халва
  • Панировочные сухари
  • Коричневый сахар

Способ приготовления

1. Творог выбирайте сухой, без лишней жидкости. К нему добавляем желтки, муку, манку, сахар и все разминаем вилкой до однородной массы. Даем постоять 10-15 мин.

2. Для крема в большой миске взбиваем сметану с халвой.

Традиционные украинские гомбовцы с сыром: что, кроме блинов, приготовить на Масленицу-2025

3. Тесто формируем и раскатываем в колбаску, если тесто слишком липкое, то можно еще припылить мукой.

4. Нарезаем колбаску и формируем гомбовцы, положив внутрь клубнику.

Традиционные украинские гомбовцы с сыром: что, кроме блинов, приготовить на Масленицу-2025

5. Отправляем в подсоленную кипящую воду, даем всплыть на поверхность и варим еще несколько минут после этого.

6. На сковороду высыпаем панировочные сухари и немножко обжариваем, затем совмещаем сухари с сахаром и обваливаем качки.

Традиционные украинские гомбовцы с сыром: что, кроме блинов, приготовить на Масленицу-2025

7. Подаем с соусом из халвы.

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