Три знака зодиака будут на подъеме до конца года: кто в списке

До конца года осталось всего несколько месяцев, но часто именно это время связывают с трудностями. Начало учебы, короткие дни без солнца, осеннее похолодание, спешка и суета способны всерьез испорить настроение.

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Однако, по мнению астрологов, несколько знаков зодиака почувствуют себя на подъеме. Речь идет о таких знаках, как Рыбы, Скорпион и Близнецы.

Рыбы

Рыбы наконец-то освободятся от череды трудностей, навязанных им циркулирующей вокруг них энергией Сатурна. Кто-то, возможно, потерял работу, у кого-то развалились отношения, а кто-то из-за проблем с уверенностью в себе не мог двигаться дальше.

К счастью, на помощь Рыбам приходит энергия Нептуна, связанная с развитием в сфере чувств и карьеры. Представители знака, которые состоят в отношениях, почувствуют огромную поддержку и близость со стороны партнера.

А одинокие Рыбы почувствуют, что они действительно готовы принять в свое сердце и жизнь новую любовь и что наконец они движутся в правильном направлении.

Однако все это не значит, что будет легко. Перемены в жизни можно сравнить со спортом – если вы долго не бегали, пройти марафон с первой попытки не удастся.

Так что следует сохранять спокойствие и делать маленькие шаги. Важно иметь терпение – по отношению к миру и самому себе. В сочетании с настойчивостью это принесет ожидаемые результаты, говорят астрологи.

Скорпион

Для Скорпионов это были непростые полгода, временами могло давать о себе знать чувство усталости. Причем на нескольких уровнях – профессиональном и личном.

Теперь впереди – хорошие времена. Представители этого знака наконец почувствуют, что все их усилия не прошли даром. Не за горами – повышение по службе, развитие карьеры и совершенно новые обязанности. Это будет нелегко, но жизнь – это не вечное "съезжание с горки", да и, в конце концов, иначе на вершину и не подняться.

Совет Скорпионам: ищите в своем окружении однодумцев, с которыми вы понимаете друг друга без слов. Это поможет усилить свое влияние и статус. Вселенная на вашей стороне, предсказывают астрологи.

Близнецы

Близнецы, которые не терпят застоя и бездействия, будут рады, что в их жизни наконец-то что-то сдвинется с мертвой точки. Наука, коммуникация, торговля – вот сферы, в которых они могут искать счастья. Впереди их ждут новые рабочие задачи. Это определенно шаг на пути к вершине карьеры.

Благодаря энергии Юпитера Близнецы почувствуют то, им по душе больше всего, – желание делать что-то новое, творить реальность, а также вкус успеха. Они сами вдохновят и побудят себя к действию. Работа перестанет быть неприятной обязанностью и станет невероятным развлечением, соответствующим жизненным интересам.

В итоге Близнецы получат возможность создавать проекты, которые принесут им ощутимый успех и помогут в карьере. Что важно (и самое сложное для Близнецов) – это набраться терпения, предупреждают астрологи.

Действия "на ура" не принесут хороших результатов. Лучше не спешить и хорошо все обдумать, чтобы избежать фальстарта.

Как писал OBOZ.UA, начавшийся с солнечного затмения октябрь принесет изменения в жизнь трех знаков зодиака. Планетарные транзиты принесут обострение чувств и интуиции, любовные отношения приобретут более глубокий смысл, а в финансах может возникнуть настоящая буря.

Кроме того, по гороскопу, четырем знакам зодиака осенью придется принять тяжелое решение, которое повлияет на дальнейшее будущее. Важно хорошо обдумать "все за и против", поскольку спешка может привести к роковым ошибкам.

А пяти знакам китайского зодиака астрологи прочат удачу и любовь в октябре.