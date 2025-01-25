Три знака зодиака ощутят порывы страсти на выходных 25-26 января

Последние выходные января 2025 будут благоприятными для любовных приключений. Три знака зодиака особенно ощутят порывы сердца и погрузятся в романтику. Это Овен, Рак и Рыбы.

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В субботу, 25 января, Венера создаст положительный аспект с Марсом. Это соединение женской и мужской энергии принесет горячие моменты и любовный экстаз. У одиноких есть шанс найти свою вторую половинку, пишет Kobieta.

В воскресенье, 26 января, Меркурий соединится с Нептуном и будет побуждать нас к укреплению отношений с близкими. Это расположение также будет способствовать плодотворному общению. Детальнее читайте в гороскопе.

Овен

В выходные Овны почувствуют прилив энергии. Их ожидают светские встречи, которые принесут хорошую возможность познакомиться с кем-то интересным. Это новое знакомство может впоследствии перерасти в любовь. Овны в отношениях ощутят полноту и удовольствие.

Рак

Нерешительный Рак наконец-то наберется смелости и потянется к своим желаниям. Он почувствует уверенность и может признаться в своих чувствах. Это окажется легче сделать, чем он полагал, и станет началом важных отношений. Романтическое настроение будет сопровождать Рака все выходные.

Рыбы

Интуитивные Рыбы сосредоточятся на развитии духовной связи со своей половинкой. Одинокие почувствуют себя привлекательными. У них появится возможность для флирта, однако следует быть осторожными. Из-за того, что Рыбы наивны, их легко обмануть красивыми словами и нежными жестами.