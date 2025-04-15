Универсальная мясная подливка к картофелю, каше или гречке: сделает ваш гарнир более сочным
Именно ароматная мясная подливка сделает любой ваш гарнир вкусным и сочным. Для того, чтобы приготовить такое универсальное дополнение, вам не понадобится множество ингредиентов. Прекрасно дополнят вкус свинины разнообразные овощи.
Идея приготовления универсальной мясной подливки к макаронам, рису или любой каше опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Очень важно выбрать для блюда правильную часть свинии, чтобы она не было сухой.
Ингредиенты:
- свинина (бедренная часть или ошейок) – 700 г
- лук большой – 1 шт.
- морковь большая – 1 шт.
- специи: копченая паприка, смесь перцев, соль, приправа к мясу, хмели сунели по вкусу.
Для заливки:
- кетчуп мягкий –100 мл.
- чеснок – 2-3 зубчика
- вода – 200 мл.
Способ приготовления:
1. Сначала обжарить мясо со всех сторон.
2. Добавить нарезанный лук полукольцами и морковь.
3. Обжарить еще несколько минут.
4. Для заливки в кетчуп добавить чеснок и воду.
5. Хорошо размешать и залить мясо.
6. Тушить под крышкой на маленьком огне (продолжительностью от 45 минут до часа).
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