Универсальная мясная подливка к картофелю, каше или гречке: сделает ваш гарнир более сочным

Именно ароматная мясная подливка сделает любой ваш гарнир вкусным и сочным. Для того, чтобы приготовить такое универсальное дополнение, вам не понадобится множество ингредиентов. Прекрасно дополнят вкус свинины разнообразные овощи.

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Идея приготовления универсальной мясной подливки к макаронам, рису или любой каше опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Очень важно выбрать для блюда правильную часть свинии, чтобы она не было сухой.

Ингредиенты:

свинина (бедренная часть или ошейок) – 700 г

лук большой – 1 шт.

морковь большая – 1 шт.

специи: копченая паприка, смесь перцев, соль, приправа к мясу, хмели сунели по вкусу.

Для заливки:

кетчуп мягкий –100 мл.

чеснок – 2-3 зубчика

вода – 200 мл.

Способ приготовления:

1. Сначала обжарить мясо со всех сторон.

2. Добавить нарезанный лук полукольцами и морковь.

3. Обжарить еще несколько минут.

4. Для заливки в кетчуп добавить чеснок и воду.

5. Хорошо размешать и залить мясо.

6. Тушить под крышкой на маленьком огне (продолжительностью от 45 минут до часа).

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