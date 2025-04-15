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Универсальная мясная подливка к картофелю, каше или гречке: сделает ваш гарнир более сочным

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
105
Универсальная мясная подливка к картофелю, каше или гречке: сделает ваш гарнир более сочным

Именно ароматная мясная подливка сделает любой ваш гарнир вкусным и сочным. Для того, чтобы приготовить такое универсальное дополнение, вам не понадобится множество ингредиентов. Прекрасно дополнят вкус свинины разнообразные овощи.

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Идея приготовления универсальной мясной подливки к макаронам, рису или любой каше опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Очень важно выбрать для блюда правильную часть свинии, чтобы она не было сухой.

Универсальная мясная подливка к картофелю, каше или гречке: сделает ваш гарнир более сочным

Ингредиенты:

  • свинина (бедренная часть или ошейок) – 700 г
  • лук большой – 1 шт.
  • морковь большая – 1 шт.
  • специи: копченая паприка, смесь перцев, соль, приправа к мясу, хмели сунели по вкусу.

Для заливки:

  • кетчуп мягкий –100 мл.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • вода – 200 мл.

Способ приготовления:

Универсальная мясная подливка к картофелю, каше или гречке: сделает ваш гарнир более сочным

1. Сначала обжарить мясо со всех сторон.

Универсальная мясная подливка к картофелю, каше или гречке: сделает ваш гарнир более сочным

2. Добавить нарезанный лук полукольцами и морковь.

3. Обжарить еще несколько минут.

Универсальная мясная подливка к картофелю, каше или гречке: сделает ваш гарнир более сочным

4. Для заливки в кетчуп добавить чеснок и воду.

Универсальная мясная подливка к картофелю, каше или гречке: сделает ваш гарнир более сочным

5. Хорошо размешать и залить мясо.

Универсальная мясная подливка к картофелю, каше или гречке: сделает ваш гарнир более сочным

6. Тушить под крышкой на маленьком огне (продолжительностью от 45 минут до часа).

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