Урожай будет лучше: что можно посадить рядом с помидорами

Выращивание помидоров – дело непростое. Важно не только обеспечить правильный уход, регулярный полив и подкормку, но и позаботиться о грамотном подборе соседей на грядке. Многие растения могут оказывать положительное воздействие на помидоры, защищая их от вредителей, улучшая рост и даже усиливая вкус плодов.

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Однако есть и такие культуры, которые наоборот могут затормозить развитие томатов или сделать их более уязвимыми к болезням. OBOZ.UA рассказывает, что можно посадить рядом с помидорами на грядке.

Посевный календарь

Согласно лунному календарю, лучшими днями для высадки томатов будут 1, 2, 3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 30 мая.

В июне 2025 года благоприятные дни для высадки – 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26 июня.

Но чтобы получить качественный урожай, следует не только соблюдать календарь, но и правильно подбирать соседей.

Как правильно подготовить грядки для помидоров

Перед высадкой рассады следует заранее подготовить грядки:

обогатить почву компостом или перегноем – это даст растениям мощный старт для роста;

обильно полить землю перед посадкой, чтобы обеспечить достаточную влажность для хорошего укоренения;

удалить нижние листья рассады, чтобы избежать контакта с почвой и уменьшить риск грибковых заболеваний;

замульчировать грядки соломой или опилками – это поможет удерживать влагу и предотвращать перегревание почвы.

Какие растения следует посадить рядом с помидорами.

Бархатцы

Эти яркие цветы не только украсят огород, но станут естественным барьером против нематод и других вредителей. Они привлекают хищных насекомых, уничтожающих тлей и других паразитов.

Базилик

Базилик отпугивает насекомых-вредителей благодаря своему сильному запаху. Кроме того, считается, что базилик улучшает вкус помидоров.

Кустовые бобы

Эта культура обогащает почву азотом, что способствует быстрому росту томатов. В то же время бобы занимают пространство между кустами, препятствуя росту сорняков.

Алиссум

Алисум имеет сладкий медовый аромат, который привлекает хищных насекомых, уничтожающих тлей и белокрылок.

Зеленый лук

Зеленый лук помогает отпугивать паутинного клеща и других насекомых, часто нападающих на томаты насекомых. Его фитонциды также обладают антисептическими свойствами, что снижает риск грибковых инфекций.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить помидоры, чтобы они были сладкими по вкусу.

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