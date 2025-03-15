Топ-3 соуса, которые можно приготовить во время Пасхального поста

Во время Пасхального поста действуют строгие ограничения потребления определенных продуктов. В связи с чем рацион верующих становится достаточно однотипным. Для того, чтобы еда не надоедала, можно использовать разнообразные соусы.

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Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram рассказал о собственном топ-3 соусов. Они не только имеют хороший вкус, но вполне разрешены к потреблению во время поста.

Тофу-майонез

Тофу – 350 гр.

Масло растительное – 150 мл.

Лимон

Зелень

Соль

Майонез на аквафабе

Аквафаба из нута – 60 мл.

Масло растительное – 150 мл.

Мед – 1 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Сок лимона

Соль

Майонез из соевого молока

Соевое молоко – 80 мл.

Соевый соус – 15 мл.

Масло растительное – 150 мл.

Масло жареного кунжута – 15 мл.

Уксус яблочный – 15 мл.

Горчица – 15 гр.

Шрирачи – 5 мл.

Соль

Чеснок – 1 зуб

Все ингредиенты совмещаем в чаше блендера и перемешиваем до однородности.

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