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Топ-3 соуса, которые можно приготовить во время Пасхального поста
Во время Пасхального поста действуют строгие ограничения потребления определенных продуктов. В связи с чем рацион верующих становится достаточно однотипным. Для того, чтобы еда не надоедала, можно использовать разнообразные соусы.
Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram рассказал о собственном топ-3 соусов. Они не только имеют хороший вкус, но вполне разрешены к потреблению во время поста.
Тофу-майонез
- Тофу – 350 гр.
- Масло растительное – 150 мл.
- Лимон
- Зелень
- Соль
Майонез на аквафабе
- Аквафаба из нута – 60 мл.
- Масло растительное – 150 мл.
- Мед – 1 ч.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Сок лимона
- Соль
Майонез из соевого молока
- Соевое молоко – 80 мл.
- Соевый соус – 15 мл.
- Масло растительное – 150 мл.
- Масло жареного кунжута – 15 мл.
- Уксус яблочный – 15 мл.
- Горчица – 15 гр.
- Шрирачи – 5 мл.
- Соль
- Чеснок – 1 зуб
Все ингредиенты совмещаем в чаше блендера и перемешиваем до однородности.
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