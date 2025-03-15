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Топ-3 соуса, которые можно приготовить во время Пасхального поста

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
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Топ-3 соуса, которые можно приготовить во время Пасхального поста

Во время Пасхального поста действуют строгие ограничения потребления определенных продуктов. В связи с чем рацион верующих становится достаточно однотипным. Для того, чтобы еда не надоедала, можно использовать разнообразные соусы.

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Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram рассказал о собственном топ-3 соусов. Они не только имеют хороший вкус, но вполне разрешены к потреблению во время поста.

Топ-3 соуса, которые можно приготовить во время Пасхального поста

Тофу-майонез

Топ-3 соуса, которые можно приготовить во время Пасхального поста
  • Тофу – 350 гр.
  • Масло растительное – 150 мл.
  • Лимон
  • Зелень
  • Соль

Майонез на аквафабе

Топ-3 соуса, которые можно приготовить во время Пасхального поста
  • Аквафаба из нута – 60 мл.
  • Масло растительное – 150 мл.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Сок лимона
  • Соль

Майонез из соевого молока

Топ-3 соуса, которые можно приготовить во время Пасхального поста
  • Соевое молоко – 80 мл.
  • Соевый соус – 15 мл.
  • Масло растительное – 150 мл.
  • Масло жареного кунжута – 15 мл.
  • Уксус яблочный – 15 мл.
  • Горчица – 15 гр.
  • Шрирачи – 5 мл.
  • Соль
  • Чеснок – 1 зуб

Все ингредиенты совмещаем в чаше блендера и перемешиваем до однородности.

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