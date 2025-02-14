В чем секрет приготовления прозрачного бульона: блюдо, которое идеально подойдет для обеда
Наваристый куриный суп – идеальное блюдо для питательного обеда. Многие хозяйки сталкиваются с такой проблемой, что бульон получается мутным и безвкусным. Для того, чтобы такого не случилось, нужно следовать нескольким простым советам.
Идея приготовления наваристого куриного бульона для обеда опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником coooking.she в Instagram. Удачной идеей будет сделать к такому блюду домашнюю лапшу.
Что следует сделать, чтобы бульон не был мутным:
1. Выкладывайте филе в холодную воду.
2. Морковь и лук сначала обжаривайте целиком до черноты, проварите. а только после этого достаньте и нарезайте.
3. Не давайте бульону сильно кипеть.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- зелень (укроп, петрушка)
- вода – 30 мл.
- мука – 170 г
- яйцо – 1 шт.
- специи (соль, перец, 10 овощей)
Способ приготовления:
1. Поставить вариться куриное филе.
2. В это время обжарить лук и морковь на сковороде.
3. После закипания снять пенку.
4. Добавить обжаренные овощи и стебель укропа и петрушки.
5. Варить еще 45 минут на медленном огне.
6. Для макарон смешать воду, яйцо и муку.
7. Вымешать и оставить отдохнуть.
8. Из бульона вынуть все, курицу нарезать.
9. К бульону добавить только жареную морковь и лук, варить 5-7 минут.
10. Далее раскатать тесто и порезать на полоски.
11. Добавить лапшу в бульон, варить еще 5 минут и добавить нарезанную курицу.
12. Посыпать зелень, дать настояться.
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