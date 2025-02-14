В чем секрет приготовления прозрачного бульона: блюдо, которое идеально подойдет для обеда

Наваристый куриный суп – идеальное блюдо для питательного обеда. Многие хозяйки сталкиваются с такой проблемой, что бульон получается мутным и безвкусным. Для того, чтобы такого не случилось, нужно следовать нескольким простым советам.

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Идея приготовления наваристого куриного бульона для обеда опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником coooking.she в Instagram. Удачной идеей будет сделать к такому блюду домашнюю лапшу.

Что следует сделать, чтобы бульон не был мутным:

1. Выкладывайте филе в холодную воду.

2. Морковь и лук сначала обжаривайте целиком до черноты, проварите. а только после этого достаньте и нарезайте.

3. Не давайте бульону сильно кипеть.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

зелень (укроп, петрушка)

вода – 30 мл.

мука – 170 г

яйцо – 1 шт.

специи (соль, перец, 10 овощей)

Способ приготовления:

1. Поставить вариться куриное филе.

2. В это время обжарить лук и морковь на сковороде.

3. После закипания снять пенку.

4. Добавить обжаренные овощи и стебель укропа и петрушки.

5. Варить еще 45 минут на медленном огне.

6. Для макарон смешать воду, яйцо и муку.

7. Вымешать и оставить отдохнуть.

8. Из бульона вынуть все, курицу нарезать.

9. К бульону добавить только жареную морковь и лук, варить 5-7 минут.

10. Далее раскатать тесто и порезать на полоски.

11. Добавить лапшу в бульон, варить еще 5 минут и добавить нарезанную курицу.

12. Посыпать зелень, дать настояться.

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