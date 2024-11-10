В одном из красивейших сел мира живет менее 700 человек: как добраться в 'райский уголок'

Франция имеет уникальный колорит и славится невероятно красивыми маленькими городками. Чтобы узнать настоящую атмосферу страны, стоит уехать чуть дальше от Парижа. Идиллические деревни со средневековыми постройками и впечатляющими соборами словно перенесут в другую эпоху.

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И несмотря на это, Франция славится гостеприимством и наличием очень развитой и качественной сферы услуг. Так что с тем, чтобы найти жилье или место, где вкусно поесть, проблем точно не будет. В сети рассказали о Мустье-Сент-Мари – одном из самых красивых сел мира, где проживает менее 700 человек.

Мустье-Сент-Мари – крошечный поселок примерно в двух часах езды от Ниццы и Марселя на юге Франции в регионе Прованс – Альпы – Лазурный Берег.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 640 км юго-восточнее Парижа, 95 км северо-восточнее Марселя, 28 км южнее Динь-ле-Бена.

Эксперты в области туризма описывают Мустье-Сент-Мари как одну из самых красивых деревень в мире, спрятавшееся среди гор.

Поселение, построенное на известняковой скале, на протяжении веков являлось центром торговли керамикой, особенно фаянсом, а вытекающий из скалы природный источник создает водопад, обеспечивавший население чистой питьевой водой.

Мустье-Сент-Мери находится у западного входа в Вердонское ущелье (Gorges du Verdon).

В сумерках, когда солнце в ясный день ударяет по южной скале, рассеянный розовый свет светится по всей деревне.

Над городом на цепи длиной 225 метров, подвешенной между двумя скалами, висит окрашенная золотом звезда. По легенде, ее происхождение связывают с провансальским поэтом Фредериком Мистралем, жившим в Х веке. Оригинальная звезда и цепь были заменены с тех пор несколько раз. Нынешней звезде около 50 лет.

Другая легенда сообщает, что во время крестовых походов рыцарь Бозон де Блакас был в плену у сарацин. Он поклялся повесить звезду над своей деревней, если сможет вернуться.

Несмотря на небольшой размер, деревня имеет много достопримечательностей. Среди них:

Археологический музей, основанный в 1930 году;

Приходская церковь Нотр-Дам, исторический памятник;

Церковь Вознесения Девы Марии;

Капелла Нотр-Дам-де-Бовуар;

Капелла Кластр (XIII-XIV век);

Руины монастыря Сен-Мартен-д'Урбе.

Мустье-Сент-Мари – это тихое место, где, кажется, застыло время. Путешествуя по Провансу, стоит обязательно посетить одно из самых красивых поселений мира.

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