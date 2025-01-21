В популярном среди туристов городе в Италии ввели 'красную зону': что это значит

Итальянский город Пиза стал мировым символом, прежде всего, благодаря знаменитой башне. Эта наклонная колокольня, построенная в XII веке, ежегодно привлекает миллионы туристов. Стало известно, что Комитет общественного порядка и безопасности на заседании префектуры Пизы одобрил создание "красной зоны" в районе, прилегающем к железнодорожному вокзалу.

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Решение одобрено в соответствии с директивой министра внутренних дел и по просьбе мэра Микеле Конти. Что означает внедренная "красная зона", рассказало издание ANSA.It.

В префектуре заявили, что аэропорт Пизы является второй станцией в Тоскане по количеству пассажиров, регистрируя ориентировочный транзит около 20 миллионов путешественников в год.

"Красная зона" определяет городскую территорию с высоким риском преступности. Здесь возможны частые воровства, грабежи, насилие или другие правонарушения.

Для обеспечения безопасности жителей и посетителей в этой зоне будет усилено патрулирование правоохранителей.

Могут быть введены дополнительные проверки, установлены камеры видеонаблюдения или другие меры контроля доступа.

Цель мероприятия – обеспечить улучшение общественной безопасности.

Кроме того, введение "красной зоны" следует за мерами, которые уже были внедрены под координацией префектуры, включая улучшение освещения и видеонаблюдения.

В "красную зону" входят такие районы, как Piazza della Stazione, Via Mascagni, Via Puccini, Viale Bonaini и Viale Gramsci.

Кстати, немногие знают, что знаменитая башня является лишь частью большого комплекса, включающего в себя Пизанский собор – один из самых красивых романских соборов Италии, и Баптистерий – крестильное сооружение с великолепной акустикой. OBOZ.UA публиковал интересные факты о Пизанской башне, которой уже больше 850 лет.

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