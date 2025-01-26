В жизни трех знаков зодиака вскоре произойдут большие перемены

Сезон Водолея начался 20 января и продлится до 18 февраля. Сейчас мы всегда должны быть готовы к большим изменениям. Но это только начало, ведь все мы будем находиться под влиянием Плутона, отмечают астрологи. Эта планета побуждает к мятежам и революциям в жизни.

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Особенно это влияние ощутят три знака зодиака – Телец, Водолей и Рыбы, пишет Kobieta. Это будет время разрушения и возрождения.

Вхождение Плутона в знак Водолея является переломным моментом, который открывает почти 20-летний цикл. Солнце усилит эту связь, поскольку оно сейчас находится в этом знаке зодиака.

Телец

Плутон в знаке Водолея принесет переломный момент Тельцу. Вы столкнетесь с большими испытаниями, преодолевая которые вы достигнете стабильности в жизни. Пора отказаться от повседневности и смело двигаться вперед. Тельцу не нужно бояться рисковать в разных сферах жизни.

Водолей

Плутон принесет открытие Водолею. Вы поймете то, что мешало вашему развитию. Вы узнаете о себе удивительные вещи. Этот процесс самопознания укрепит и придаст вам мужество. Это прекрасное время для расширения своего кругозора, воспользуйтесь им, чтобы разрушить старые шаблоны и пролистать страницу своей жизни.

Рыбы

Плутон будет способствовать духовному развитию Рыб. Вы почувствуете вдохновение избавиться от старого образа мышления. Это приведет к новому взгляду на мир. Воспользуйтесь своими озарениями, работайте над собой и своими отношениями, чтобы достичь счастья.