Весенний салат 'Мизерия': освежающее сезонное блюдо из огурцов и зелени

Салат "Мизерия" – освежающее весеннее блюдо для всей семьи. С наступлением теплой погоды всегда хочется наполнить меню свежими овощами и зеленью. А для заправки вместо майонеза лучше выбрать сметану – получится гораздо полезнее.

Видео дня

Идея приготовления весеннего салата "Мизерия" из огурцов опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Ингредиенты:

огурцы – 5 шт.

зелень – пучок

соль и перец

сметана – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Огурцы и зелень хорошо промыть.

2. Огурцы порезать кружочками, выложить в миску.

3. Зелень измельчить.

4. Добавить соль, перец

5. Добавить сметану.

6. Всё хорошо перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: