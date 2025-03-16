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Весенний салат "Мизерия": освежающее сезонное блюдо из огурцов и зелени

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
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Весенний салат 'Мизерия': освежающее сезонное блюдо из огурцов и зелени

Салат "Мизерия" – освежающее весеннее блюдо для всей семьи. С наступлением теплой погоды всегда хочется наполнить меню свежими овощами и зеленью. А для заправки вместо майонеза лучше выбрать сметану – получится гораздо полезнее.

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Идея приготовления весеннего салата "Мизерия" из огурцов опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Весенний салат "Мизерия": освежающее сезонное блюдо из огурцов и зелени

Ингредиенты:

  • огурцы – 5 шт.
  • зелень – пучок
  • соль и перец
  • сметана – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Весенний салат "Мизерия": освежающее сезонное блюдо из огурцов и зелени

1. Огурцы и зелень хорошо промыть.

Весенний салат "Мизерия": освежающее сезонное блюдо из огурцов и зелени

2. Огурцы порезать кружочками, выложить в миску.

Весенний салат "Мизерия": освежающее сезонное блюдо из огурцов и зелени

3. Зелень измельчить.

Весенний салат "Мизерия": освежающее сезонное блюдо из огурцов и зелени

4. Добавить соль, перец

5. Добавить сметану.

Весенний салат "Мизерия": освежающее сезонное блюдо из огурцов и зелени

6. Всё хорошо перемешать.

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