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Весенний салат "Мизерия": освежающее сезонное блюдо из огурцов и зелени
Салат "Мизерия" – освежающее весеннее блюдо для всей семьи. С наступлением теплой погоды всегда хочется наполнить меню свежими овощами и зеленью. А для заправки вместо майонеза лучше выбрать сметану – получится гораздо полезнее.
Идея приготовления весеннего салата "Мизерия" из огурцов опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.
Ингредиенты:
- огурцы – 5 шт.
- зелень – пучок
- соль и перец
- сметана – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Огурцы и зелень хорошо промыть.
2. Огурцы порезать кружочками, выложить в миску.
3. Зелень измельчить.
4. Добавить соль, перец
5. Добавить сметану.
6. Всё хорошо перемешать.
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