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Вкуснее, чем гороховый: необычный картофельный суп с беконом и сыром для ужина

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
207
Вкуснее, чем гороховый: необычный картофельный суп с беконом и сыром для ужина

Супы можно готовить из любых овощей, круп, добавляя мясо, морепродукты, сыр, бекон. Для яркого вкуса всегда добавляйте в супы специи, они раскроют еще больше вкус овощей.

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Вкусный и сытный суп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного картофельного супа, с беконом и тертым сыром.

Рецепт супа

Ингредиенты:

  • Бекон – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Стебель сельдерея – 2 шт.
  • Масло – 50 г
  • Мука – 2 ст.л.
  • Молоко – 250 мл
  • Сливки – 250 мл
  • Бульон или вода – 1 л
  • Картофель – 4-5 шт.
  • Сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Куркума – 1 ч.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сыр Чеддер – 200 г

Способ приготовления:

1. Бекон нарежьте на кубики. Обжарьте в кастрюле до золотистого цвета и уберите.

Жаренный бекон

2. Мелко нарезанный лук и сельдерей выложите в кастрюлю, добавьте масло и жарьте 7 минут, после всыпьте муку, тщательно смешайте и влейте молоко, сливки и бульон (воду).

Какие специи добавить в суп

3. Добавьте все специи и порезанный на небольшие кубики картофель. Варите все 20 минут до полной готовности картофеля.

Картофель для блюда

4. После этого добавьте бекон (часть оставить для декора) и добавьте натертый сыр. Все смешайте и варите еще 1 минуту.

Сыр для блюда

Подавайте суп украсив беконом и тертым сыром. По желанию можно добавить зелень и сушеный перец!

Готовый суп

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