Вкуснее, чем гороховый: необычный картофельный суп с беконом и сыром для ужина

Супы можно готовить из любых овощей, круп, добавляя мясо, морепродукты, сыр, бекон. Для яркого вкуса всегда добавляйте в супы специи, они раскроют еще больше вкус овощей.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного картофельного супа, с беконом и тертым сыром.

Ингредиенты:

Бекон – 100 г

Лук – 1 шт.

Стебель сельдерея – 2 шт.

Масло – 50 г

Мука – 2 ст.л.

Молоко – 250 мл

Сливки – 250 мл

Бульон или вода – 1 л

Картофель – 4-5 шт.

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Куркума – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Сыр Чеддер – 200 г

Способ приготовления:

1. Бекон нарежьте на кубики. Обжарьте в кастрюле до золотистого цвета и уберите.

2. Мелко нарезанный лук и сельдерей выложите в кастрюлю, добавьте масло и жарьте 7 минут, после всыпьте муку, тщательно смешайте и влейте молоко, сливки и бульон (воду).

3. Добавьте все специи и порезанный на небольшие кубики картофель. Варите все 20 минут до полной готовности картофеля.

4. После этого добавьте бекон (часть оставить для декора) и добавьте натертый сыр. Все смешайте и варите еще 1 минуту.

Подавайте суп украсив беконом и тертым сыром. По желанию можно добавить зелень и сушеный перец!

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