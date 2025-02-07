Вкуснее, чем гороховый: необычный картофельный суп с беконом и сыром для ужина
Супы можно готовить из любых овощей, круп, добавляя мясо, морепродукты, сыр, бекон. Для яркого вкуса всегда добавляйте в супы специи, они раскроют еще больше вкус овощей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного картофельного супа, с беконом и тертым сыром.
Ингредиенты:
- Бекон – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Стебель сельдерея – 2 шт.
- Масло – 50 г
- Мука – 2 ст.л.
- Молоко – 250 мл
- Сливки – 250 мл
- Бульон или вода – 1 л
- Картофель – 4-5 шт.
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Куркума – 1 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Сыр Чеддер – 200 г
Способ приготовления:
1. Бекон нарежьте на кубики. Обжарьте в кастрюле до золотистого цвета и уберите.
2. Мелко нарезанный лук и сельдерей выложите в кастрюлю, добавьте масло и жарьте 7 минут, после всыпьте муку, тщательно смешайте и влейте молоко, сливки и бульон (воду).
3. Добавьте все специи и порезанный на небольшие кубики картофель. Варите все 20 минут до полной готовности картофеля.
4. После этого добавьте бекон (часть оставить для декора) и добавьте натертый сыр. Все смешайте и варите еще 1 минуту.
Подавайте суп украсив беконом и тертым сыром. По желанию можно добавить зелень и сушеный перец!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: