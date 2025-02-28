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Вкусное и бюджетное печенье "Пальчики": рецепт с детства

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
96
Вкусное и бюджетное печенье 'Пальчики': рецепт с детства

Печенье "Пальчики" хорошо знакомо нам с детства и внушает только хорошие воспоминания. Ну а для того, чтобы хоть на мгновение попасть в то прекрасное время, стоит взяться за приготовление такого десерта собственноручно.

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Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником Valway ka. Всего несколько минут и простейших ингредиентов и ваш внутренний гурман будет полностью доволен.

Вкусное и бюджетное печенье "Пальчики": рецепт с детства

Ингредиенты

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Сметана\йогурт – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Крахмал кукурузный – 2 ст.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Мука – 1 ст.

Ингредиенты для начинки

  • Джем+кокосовая стружка

Способ приготовления

1. Яйца перетираем с сахаром.

2. Добавляем сметану и растительное масло. Перемешиваем.

3. Добавляем сухие ингредиенты и замешиваем тесто.

Вкусное и бюджетное печенье "Пальчики": рецепт с детства

4. Смешиваем джем и кокосовую стружку для начинки.

5. Тесто раскатываем в тонкий слой. Выкладываем начинку на край теста и заворачиваем в трубочку.

6. Отрезаем трубочку и снова повторяем предварительное действие.

Вкусное и бюджетное печенье "Пальчики": рецепт с детства

7. Разрезаем трубочки на несколько частей и выпекаем при 180 градусах до золотистости.

Вкусное и бюджетное печенье "Пальчики": рецепт с детства

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