Вкусное и бюджетное печенье 'Пальчики': рецепт с детства

Печенье "Пальчики" хорошо знакомо нам с детства и внушает только хорошие воспоминания. Ну а для того, чтобы хоть на мгновение попасть в то прекрасное время, стоит взяться за приготовление такого десерта собственноручно.

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Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником Valway ka. Всего несколько минут и простейших ингредиентов и ваш внутренний гурман будет полностью доволен.

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Сметана\йогурт – 2 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Крахмал кукурузный – 2 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Мука – 1 ст.

Ингредиенты для начинки

Джем+кокосовая стружка

Способ приготовления

1. Яйца перетираем с сахаром.

2. Добавляем сметану и растительное масло. Перемешиваем.

3. Добавляем сухие ингредиенты и замешиваем тесто.

4. Смешиваем джем и кокосовую стружку для начинки.

5. Тесто раскатываем в тонкий слой. Выкладываем начинку на край теста и заворачиваем в трубочку.

6. Отрезаем трубочку и снова повторяем предварительное действие.

7. Разрезаем трубочки на несколько частей и выпекаем при 180 градусах до золотистости.

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