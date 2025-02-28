Вкусное и бюджетное печенье "Пальчики": рецепт с детства
Печенье "Пальчики" хорошо знакомо нам с детства и внушает только хорошие воспоминания. Ну а для того, чтобы хоть на мгновение попасть в то прекрасное время, стоит взяться за приготовление такого десерта собственноручно.
Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником Valway ka. Всего несколько минут и простейших ингредиентов и ваш внутренний гурман будет полностью доволен.
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 2 ст.л.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Сметана\йогурт – 2 ст.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Крахмал кукурузный – 2 ст.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Мука – 1 ст.
Ингредиенты для начинки
- Джем+кокосовая стружка
Способ приготовления
1. Яйца перетираем с сахаром.
2. Добавляем сметану и растительное масло. Перемешиваем.
3. Добавляем сухие ингредиенты и замешиваем тесто.
4. Смешиваем джем и кокосовую стружку для начинки.
5. Тесто раскатываем в тонкий слой. Выкладываем начинку на край теста и заворачиваем в трубочку.
6. Отрезаем трубочку и снова повторяем предварительное действие.
7. Разрезаем трубочки на несколько частей и выпекаем при 180 градусах до золотистости.
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