Вкусные банановые маффины: весь секрет в необычной начинке

Банановые маффины являются популярным выбором для домашних пекарей, поскольку они быстрые, простые в приготовлении и вкусные. Кроме того, это отличный способ использовать бананы, которые вот-вот перезреют.

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Фудблогерка под ником Orgasmic Chef, также известная как Морин Шоу, поделилась своим секретом приготовления самых вкусных банановых маффинов. По ее словам, именно особая начинка дополняет это блюдо.

Специальная начинка - это штрейзель, говорит повар. Она распространена, когда речь идет о приготовлении пирожных и крошек, и многие люди добавляют ее к маффинам. Это крошка, которую готовят из муки, масла и сахара, и которую кладут на маффины перед тем, как они выпекаются в духовке.

Чтобы это приготовить ее, просто положите ½ стакана обычной муки, ¼ стакана коричневого сахара, ½ пачки (57 граммов) холодного сливочного масла и ¼ чайной ложки корицы и взбивайте импульсами, пока не достигнете желаемой хрупкой текстуры.

Для приготовления маффинов вам понадобится:

4 больших размятых банана,

1 взбитое яйцо,

½ стакана сахара,

⅓ стакана растопленного сливочного масла,

1,5 стакана пшеничной муки,

1 чайная ложка разрыхлителя,

1 чайная ложка пищевой соды (бикарбоната),

½ чайной ложки соли.

Способ приготовления

Просто разогрейте духовку до 180°C, разомните бананы, добавьте слегка взбитое яйцо, сахар и масло, хорошо перемешайте и отставьте.

Тем временем в другой миске добавьте муку, пищевую соду, разрыхлитель и соль и хорошо взбейте. Затем в смесь можно добавить орехи, шоколад или любые другие добавки по вашему вкусу.

После этого просто добавьте сухие ингредиенты к жидким и перемешивайте их, пока почти вся мука не исчезнет. Будьте осторожны, чтобы не переборщить с загущением теста, поскольку это может сделать маффины довольно грубыми.

Наконец, вылейте смесь в смазанную маслом форму для кексов и выпекайте их примерно 20 минут.

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