Вкусный и питательный: рецепт невероятного торта из горошка и лимона

Если вы хотите приготовить торт с пышным бисквитом и нежной глазурью, но устали от классических рецептов, обратите внимание на торт из горошка.

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К нему идеально подойдет лимонная глазурь. Рецептом, который придумала Лиза Стеннард из Британской ассоциации производителей, поделились в Express.

Это легкий торт с влажными коржами и несколько кисловатой, даже пикантной глазурью. Именно замороженный горошек делает его таким необычным. Большую роль играет также яркий зеленый цвет торта, который украсит любой праздник.

Ингредиенты

Растопленное масло для смазывания

225 г замороженного горошка, размороженного

375 г муки

1,5 чайной ложки разрыхлителя

Цедра и сок двух лимонов

Три больших яйца

1,5 чайной ложки пасты из ванильных стручков

225 г жидкого меда

200 мл растительного масла

Для глазури

100 г несоленого сливочного масла, размягченного

400 г легкого сливочного сыра

Одна столовая ложка жидкого меда

Две чайные ложки пасты из ванильных стручков

Цедра одного лимона, сок половины лимона

Как приготовить

Разогрейте духовку до 170°C и дайте ей нагреться до нужной температуры. Подготовьте две круглые формы для выпечки диаметром 18 см, застелив дно пергаментной бумагой и слегка смазав бока растопленным маслом, чтобы предотвратить прилипание.

Измельчите горошек до однородного пюре. Постепенно влейте немного растительного масла, чтобы достичь более жидкой и однородной консистенции.

В большой миске смешайте муку и разрыхлитель. Добавьте пюре из горошка вместе с тертой лимонной цедрой, лимонным соком, яйцами, ванильной пастой, медом и оставшимся растительным маслом.

С помощью ручного электрического миксера взбейте все вместе, пока не получите однородное, хорошо перемешанное тесто.

Равномерно распределите смесь между двумя подготовленными формами и поставьте их на среднюю полку разогретой духовки.

Выпекайте примерно 20 минут, выньте формы из духовки и дайте коржам немного остыть в формах, прежде чем переложить их на решетку для полного остывания.

Для глазури взбейте размягченное масло в средней миске до однородной массы, затем добавьте сливочный сыр, мед, ванильную пасту, цедру и сок лимона. Продолжайте взбивать смесь до легкой и кремообразной консистенции.

Чтобы собрать торт, распределите половину глазури по одному бисквиту, затем положите сверху второй бисквит. Используйте оставшуюся глазурь, чтобы покрыть весь торт, равномерно разглаживая ее сверху и по бокам.

Чтобы достичь максимального эффекта, украсьте торт сверху свежими листьями мяты и цветами.

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