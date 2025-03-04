Вкусный салат с сельдью и маринованным луком: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Сочетание сельди, картофеля и маринованного лука по вкусу многим людям. Поэтому его можно очень удачно использовать всалате. Прекрасно дополнят картину соленые огурцы и горошек.

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Идея приготовления вкусного салата с сельдью и маринованным луком опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instagram. Горчицу для заправки следует использовать именно в зернах.

Ингредиенты:

сельдь – 200 г

огурец – 200 г

горох – 200 г

лук – половинка

картофель – 3 шт.

зелень

масло

горчица в зернах

Ингредиенты для маринования лука:

уксус – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

вода

Способ приготовления:

1. К луку добавить соль, сахар, уксус и воду.

2. Мариновать лук 30 минут.

3. Необходимые ингредиенты измельчить.

4. Соединить отварной картофель, сельдь, горох, огурец, маринованный лук и зелень.

4. Заправить растительным маслом и горчицей в зернах.

Кстати, горчицу в зернах

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