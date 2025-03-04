Вкусный салат с сельдью и маринованным луком: блюдо на каждый день и для праздничного стола
Сочетание сельди, картофеля и маринованного лука по вкусу многим людям. Поэтому его можно очень удачно использовать всалате. Прекрасно дополнят картину соленые огурцы и горошек.
Идея приготовления вкусного салата с сельдью и маринованным луком опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instagram. Горчицу для заправки следует использовать именно в зернах.
Ингредиенты:
- сельдь – 200 г
- огурец – 200 г
- горох – 200 г
- лук – половинка
- картофель – 3 шт.
- зелень
- масло
- горчица в зернах
Ингредиенты для маринования лука:
- уксус – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- вода
Способ приготовления:
1. К луку добавить соль, сахар, уксус и воду.
2. Мариновать лук 30 минут.
3. Необходимые ингредиенты измельчить.
4. Соединить отварной картофель, сельдь, горох, огурец, маринованный лук и зелень.
4. Заправить растительным маслом и горчицей в зернах.
Кстати, горчицу в зернах
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