Вместо Франции и Италии: туристам посоветовали недооцененную страну

Среди классических туристических маршрутов все еще остаются места, несправедливо находящиеся вне поля зрения путешественников. Одно из них – Тбилиси, столица Грузии. Город на перекрестке Европы и Азии хранит в себе дух истории, грузинскую самобытность и неожиданную современность.

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Тбилиси – это старые улочки и мосты, вино с историей в 8 тысяч лет и уютные вечера, пахнущие традиционной выпечкой. Эксперты посоветовали 7 идей, как провести здесь несколько дней, чтобы влюбиться в город навсегда.

Погружение в атмосферу на блошином рынке Сухого моста

Один из самых атмосферных рынков города раскинулся прямо под открытым небом. Здесь нет пафоса, только история, которую можно подержать в руках: старинные фотоаппараты, ювелирные украшения, посуда, игрушки, книги. Это настоящий живой музей, где каждая вещь имеет свою историю.

Рядом с рынком – сквер с картинами местных художников и мастеров. Место, где можно не только приобрести что-то уникальное, но и просто насладиться течением времени.

Прогулка по набережной

Река Кура (Мтквари) – одна из главных артерий города. Ее набережная – идеальное место для неспешной прогулки. Здесь легко почувствовать баланс между урбанистикой и природой. Берега Куры украшают мосты, скамейки, кафе и смотровые локации. Вечером здесь особенно уютно: город подсвечивается, вода отражает свет, а ритм жизни немного замедляется.

Мост Мира и подъем на канатной дороге

Мост Мира – современный пешеходный мост из стекла и стали, соединяющий Старый город с новыми районами. Его изгибы и легкость создают впечатление открытости и прозрачности – идеальный символ города, который смотрит в будущее.

От моста стоит подняться на канатной дороге, которая ведет к парку и смотровой площадке на вершине горы. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на город и статую Матери Грузии, будто охраняющую Тбилиси с высоты.

Отдых в серных банях

Тбилиси получил свое название от горячих серных источников (грузинское "тбили" означает "теплый"). Серные бани – сердце исторического района Абанотубани. Здесь можно не только расслабиться, но и почувствовать настоящую культуру грузинского отдыха. Бани обладают лечебными свойствами, а их интерьеры – это мозаичные купола, теплый каменный пол и паровая эстетика старого Востока.

Старый город и базар Мейдан

Старый город Тбилиси – лабиринт извилистых улиц, каменных лестниц, деревянных балконов и причудливой архитектуры. Здесь каждый поворот ведет к открытию: церкви, синагоги, мечети, внутренние дворики, художественные пространства.

Отдельного внимания заслуживает базар Мейдан – бывший центр торговли на Шелковом пути. Сегодня это место, где прошлое встречается с настоящим: лавки, сувенирные лавки, вина, специи, кофе.

Шопинг и неспешные прогулки в районах

Район Вира – современный молодежный центр с уютными кофейнями, дизайнерскими магазинами и творческой атмосферой. Здесь легко заблудиться в бутиках с винтажной одеждой или открыть небольшой бар с живой музыкой. Проспект Шота Руставели – широкая магистраль с монументальной архитектурой, театрами, музеями, брендовыми магазинами и изысканными кафе.

Дегустация грузинского вина

Грузия – одна из старейших винодельческих стран мира. В городе работают многочисленные винные бары, погреба, бутики, где можно попробовать кахетинское саперави, квеври-вина, натуральные и органические сорта. Часто дегустации бесплатные.

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