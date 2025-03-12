Все будут просить рецепт: самый вкусный салат из пекинской капусты на каждый день

Пекинская капуста – очень вкусный и простой овощ, который может быть основой для легких салатов, а также закусок. Еще из нее получаются очень нежные и сочные голубцы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с помидорами, филе и вкусным соусом.

Ингредиенты:

Пекинская капуста

Помидоры

Кукуруза

Маринованные грибы

Филе

Соус:

Сметана

Горчица

Соль/перец по вкусу

Сыр

Способ приготовления:

1. Филе запеките и порежьте.

2. Капусту, овощи порежьте.

3. Смешайте все ингредиенты для соуса, добавьте в салат и перемешайте.

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