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Все будут просить рецепт: самый вкусный салат из пекинской капусты на каждый день
Пекинская капуста – очень вкусный и простой овощ, который может быть основой для легких салатов, а также закусок. Еще из нее получаются очень нежные и сочные голубцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с помидорами, филе и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста
- Помидоры
- Кукуруза
- Маринованные грибы
- Филе
Соус:
- Сметана
- Горчица
- Соль/перец по вкусу
- Сыр
Способ приготовления:
1. Филе запеките и порежьте.
2. Капусту, овощи порежьте.
3. Смешайте все ингредиенты для соуса, добавьте в салат и перемешайте.
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