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Все будут просить рецепт: самый вкусный салат из пекинской капусты на каждый день

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
678
Рецепт блюда

Пекинская капуста – очень вкусный и простой овощ, который может быть основой для легких салатов, а также закусок. Еще из нее получаются очень нежные и сочные голубцы. 

Видео дня
Вкусный салат с пекинской капустой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с помидорами, филе и вкусным соусом. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Пекинская капуста
  • Помидоры
  • Кукуруза
  • Маринованные грибы
  • Филе 

Соус: 

  • Сметана
  • Горчица
  • Соль/перец по вкусу
  • Сыр

Способ приготовления:

1. Филе запеките и порежьте.

Филе для салата

2. Капусту, овощи порежьте. 

Свежие овощи

3. Смешайте все ингредиенты для соуса, добавьте в салат и перемешайте.

Готовый салат

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