Вышел новый трейлер 'Громовержцев' от Marvel: звездный каст поражает

Уже через несколько недель пятая фаза киновселенной Marvel пополнится блокбастером "Громовержцы". И представить новый трейлер картины студия решила в самый подходящий для этого момент – во время Суперкубка Национальной футбольной лиги США.

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Ожидалось, что игру в прямом эфире посмотрят более 120 миллионов человек по всему миру. За первые 10 часов после публикации ролика на YouTube канале студии Marvel он собрал еще почти 5 миллионов просмотров. А это свидетельствует о большом интересе к фильму.

Впервые в истории своего существования студия решила рискнуть, создав фильм о команде антигероев. Конкуренты из DC преуспели с "Отрядом самоубийц: Миссия навылет" 2021 года. Marvel решили воспользоваться их формулой успеха.

Несмотря на то, что это уже второй трейлер картины, о ее сюжете все еще трудно что-то сказать точно. Начинается ролик со сцены, в которой Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулия Луис-Дрейфус) предупреждает американское правительство, что Мстители больше не придут спасать мир. "Кто будет защищать американских граждан теперь?" – спрашивает она. Из зала за этим наблюдает Баки Барнс, он же Зимний солдат, которого играет Себастиан Стэн.

А дальше мы видим кадры с катастрофическими последствиями нависающей над Америкой угрозы. И Барнса, оказывающегося в одной комнате с четырьмя избитыми и связанными антигероями вселенной Marvel. Перед ним сидят Елена Белова/Черная вдова (Флоренс Пью), Алексей Шостаков/Красный страж (Дэвид Гарбор), Джон Уокер/Агент США (Вайят Расселл) и Эйва Старр/Призрак (Анна Джон-Кеймен). Зимний солдат предлагает им объединиться в команду ради победы над злом. Позже к ним присоединится Антония Дрейкова, также известная как Таскмастер (Ольга Куриленко).

Все, что мы можем узнать из трейлера, это то, что сработаться этой пятерке будет крайне нелегко. Об этом свидетельствует и слоган фильма: "Они не супер. Они не герои. Но они ни за что не сдадутся".

"Не могу представить себе худшую группу людей, которые пытались бы работать вместе", – говорит Валентина Аллегра де Фонтейн (в переводе фраза звучит несколько иначе). "Думаете, вы спасители человечества? Вы себя спасти не способны", – подтверждает ее слова голос главного злодея фильма, имени которого мы до сих пор не знаем, а в трейлере видим лишь его силуэт. Но их скепсис противопоставляется непоколебимой уверенности Красного стража в том, что его приемная дочь Елена сможет со всем справиться, а значит успех ждет и всю команду.

Премьера "Громовержцев" в украинском прокате запланирована на 1 мая. Мир увидит ленту на следующий день.

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