Вызывающе и празднично: Меган Фокс показала трендовый маникюр

Голливудская актриса Меган Фокс в очередной раз доказала, что ее стиль является синонимом смелости и элегантности. Она представила трендовый маникюр для праздничного сезона.

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На западе GQ Men of the Year в Лос-Анджелесе она появилась вместе с бойфрендом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly), ошеломив публику своим образом. Это стало ее первым появлением после объявления о беременности и выбор праздничного маникюра лишь подчеркнул ее безупречный вкус.

Ее длинные ногти винного цвета не оставили безразличными ни фанатов, ни экспертов моды.

Праздничный маникюр с характером

Маникюр Меган создала мастер Бриттни Бойс, придав классическому праздничному дизайну необычный вид. Острые миндалевидные ногти в оттенке "Bordeaux Babe" от CND поражают своей прозрачной текстурой, напоминающей "желе". Это современная альтернатива традиционному маникюру с блестками или бантами, идеально дополненная ее черным кружевным образом.

Вдохновение от "вампирского" стиля

По словам Бойс, маникюр был разработан с мыслью о вампирской эстетике, ставшей настоящим хитом. "Этот бордоский оттенок и прозрачность создают эффектный вид, который подходит и для праздничного сезона, и для повседневной жизни", – рассказывает мастерица. Глянцевое верхнее покрытие обеспечивает стойкость и блеск, который будет долго держаться, пишет Who What Wear.

Как повторить образ дома

Хотя для создания маникюра Меган использовали Shellac-лаки, достичь схожего эффекта можно и с помощью традиционных средств. К примеру, прозрачный топ, смешанный с бордовым лаком, поможет создать глубокий, "кровавый" оттенок. Главное – не забывать об уходе за кутикулами, который обеспечит профессиональный вид даже в домашних условиях.

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