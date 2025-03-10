Xiaomi выпустила умную тумбочку: что она 'умеет'

Хорошо оборудованное современное спальное место нуждается в большом количестве розеток, ведь сейчас мы держим у кровати немало электронных устройств. Но для тех, кто не планирует в ближайшее время ремонт, это означает необходимость размещать в этой зоне немало дополнительных проводов и разветвителей.

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Впрочем, китайский бренд электроники Xiaomi представил разумную прикроватную тумбочку Bedside Table G1, которая может решить этот вопрос. И не только его, ведь она оснащена многими функциями. Ролик-презентация появился на YouTube канале бренда.

Тумбочка оборудована многими полезными функциями, такими как беспроводная зарядка для смартфона, ночная подсветка, защищенное пространство для хранения, встроенная умная колонка и т.д.

Умный предмет мебели обеспечит около 16 л места хранения. Получить доступ к нему можно будет отпечатком пальца или с помощью пароля через мобильное приложение. Производитель уверяет, что корпус тумбочки изготовлен из углеродистой стали и может выдерживать до 80 кг нагрузки.

Также тумбочка будет оборудована проводной и беспроводной зарядками для гаджетов (USB-A и USB-C) мощностью до 18 Вт. А еще на ней размещены двойная розетка, динамик Bluetooth и набор фоновой подсветки. Интересно, что если вы купите два таких предмета, вы сможете объединить их в стереосистему.

Подсветка тумбочки подстраивается ко времени суток. Днем она горит тёплым светом, а вечером включает холодный. Управлять подсветкой можно с помощью приложения Mi Home. Через него же можно настраивать встроенный будильник. В нужное время тумбочка будет имитировать восход солнца и включит звук, обеспечивающий легкое пробуждение.

В настоящее время новинка доступна в двух цветах – черном и белом. Стоимость одного такого устройства составляет около 165 долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об электрокаре Xiaomi, который представили в Украине.

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