Яичница будет идеально хрустящей: один простой метод

Хотя яичница может показаться простой в приготовлении, многие из нас, возможно, на самом деле готовили ее неправильно.

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Кулинарный консультант Дж. Кенджи Лопес-Альт, автор книги "Пищевая лаборатория: лучшая домашняя кухня благодаря науке", сказал, что идеальное жареное яйцо на самом деле имеет кратероподобные, пузырьковые белки и "хрустящие коричневые края", пишет Express.

Чтобы приготовить идеально хрустящие жареные яйца, вам понадобятся два яйца, три столовые ложки (45 мл) растительного или оливкового масла, немного соли и свежемолотого черного перца. Первый шаг - разогреть масло на чугунной, углеродистой стальной или антипригарной сковороде на средне-сильном огне, пока оно не начнет блестеть.

Эксперт посоветовала осторожно разбивать яйца в горячее масло, опуская их прямо над поверхностью, чтобы предотвратить разбрызгивание. На этом этапе обязательно приправьте их солью и перцем.

Затем наклоните сковороду к себе, чтобы масло стекало о стенки, и с помощью ложки смажьте яйца горячим маслом. Следите за сырыми частями белков и избегайте желтков.

Повторяйте этот шаг и продолжайте поливать, пока яйца не подрумянятся и не приготовятся, что займет от 45 секунд до одной минуты. Наконец, переложите яйца на тарелку и наслаждайтесь.

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