Зачем класть туалетную бумагу в холодильник: интересный лайфхак

Сеть захватил новый лайфхак, заключающийся в том, что в холодильник кладут несколько рулонов туалетной бумаги. Несмотря на то, что эта манипуляция выглядит довольно странно на первый взгляд, как оказалось, данный трюк эффективен.

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Туалетная бумага помогает впитывать избыточную влагу, распространенную проблему в холодильниках, вызванную частым открыванием дверей, недостаточной очисткой или неправильным хранением продуктов, пишет OBOZ.UA.

Эта технология не только помогает устранить неприятные запахи и избыток влаги, но и впитывает влагу, позволяя вашему холодильнику работать эффективнее, уменьшая накопление льда на стенках и, следовательно, снижая потребление электроэнергии.

Для достижения оптимальных результатов поместите туалетный рулон за холодильником, чтобы он действовал как естественный осушитель воздуха, сохраняя пространство сухим и снижая риск появления плесени и бактерий.

Меняйте рулон каждые три недели или когда бумага выглядит слишком влажной, с морщинистой текстурой или темнее на тон.

Покупая новую упаковку, отложите несколько рулонов для хранения в сухом месте для холодильника и предпочтите обычную бумагу без узоров, поскольку декорированные рулоны могут содержать красители или химические вещества, с которыми не следует контактировать продуктам.

Туалетная бумага, изготовленная из целлюлозы, очень эффективно поглощает жидкости и газы. Он может служить естественным дезодорантом, поглощая частицы запаха и нейтрализуя воздух, предотвращая смешение запахов пищи.

Добавление нескольких капель натуральных ароматизаторов, таких как уксусная эссенция, лимон, лаванда или мята, еще больше поможет вашему холодильнику хорошо пахнуть.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что американка нашла альтернативу туалетной бумаге.

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