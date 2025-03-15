Запеченная молодая капуста с чесноком: как приготовить вкусное сезонное блюдо

Весной, на смену майонезным салатам, приходят овощные блюда. Когда очень хочется легкой и питательной пищи, отличным вариантом будет запечь молодую капусту с чесноком. Овощ в таком виде сохраняет все полезные свойства.

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Вкусной идеей запеченной молодой капусты опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Можно подавать в качестве дополнения к мясу или рыбе.

Ингредиенты:

капуста – 2 кг. (у меня 1 большой кочан)

соевый соус – 100 мл.

мед – 1 ч.л.

горчица в зернах – 50 г

чеснок – 1 головка

перец – по вкусу

соль – 1 ч.л.

масло – 100 мл.

лимонный сок – 50 мл (половина лимона)

Способ приготовления:

1. Капусту разрезать на 4 части.

2. Выложить в рукав.

3. Накрыть и поставить в разогретую духовку до 200 градусов на 1,5 часа.

4. Верхние листочки должны стать коричневыми – их можно снять или оставить.

5. Разрезать на большие порционные кусочки и залить соусом.

6. Накрыть и поставить в холодильник храниться под крышкой.

7. Время от времени можно помешивать, лучше всего пробовать уже на следующий день.