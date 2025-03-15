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Запеченная молодая капуста с чесноком: как приготовить вкусное сезонное блюдо

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
402
Запеченная молодая капуста с чесноком: как приготовить вкусное сезонное блюдо

Весной, на смену майонезным салатам, приходят овощные блюда. Когда очень хочется легкой и питательной пищи, отличным вариантом будет запечь молодую капусту с чесноком. Овощ в таком виде сохраняет все полезные свойства.

Видео дня

Вкусной идеей запеченной молодой капусты опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Можно подавать в качестве дополнения к мясу или рыбе.

Запеченная молодая капуста с чесноком: как приготовить вкусное сезонное блюдо

Ингредиенты:

  • капуста – 2 кг. (у меня 1 большой кочан)
  • соевый соус – 100 мл.
  • мед – 1 ч.л.
  • горчица в зернах – 50 г
  • чеснок – 1 головка
  • перец – по вкусу
  • соль – 1 ч.л.
  • масло – 100 мл.
  • лимонный сок – 50 мл (половина лимона)

Способ приготовления:

Запеченная молодая капуста с чесноком: как приготовить вкусное сезонное блюдо

1. Капусту разрезать на 4 части.

2. Выложить в рукав.

Запеченная молодая капуста с чесноком: как приготовить вкусное сезонное блюдо

3. Накрыть и поставить в разогретую духовку до 200 градусов на 1,5 часа.

Запеченная молодая капуста с чесноком: как приготовить вкусное сезонное блюдо

4. Верхние листочки должны стать коричневыми – их можно снять или оставить.

Запеченная молодая капуста с чесноком: как приготовить вкусное сезонное блюдо

5. Разрезать на большие порционные кусочки и залить соусом.

6. Накрыть и поставить в холодильник храниться под крышкой.

Запеченная молодая капуста с чесноком: как приготовить вкусное сезонное блюдо

7. Время от времени можно помешивать, лучше всего пробовать уже на следующий день.