Запеченная молодая капуста с чесноком: как приготовить вкусное сезонное блюдо
Весной, на смену майонезным салатам, приходят овощные блюда. Когда очень хочется легкой и питательной пищи, отличным вариантом будет запечь молодую капусту с чесноком. Овощ в таком виде сохраняет все полезные свойства.
Вкусной идеей запеченной молодой капусты опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Можно подавать в качестве дополнения к мясу или рыбе.
Ингредиенты:
- капуста – 2 кг. (у меня 1 большой кочан)
- соевый соус – 100 мл.
- мед – 1 ч.л.
- горчица в зернах – 50 г
- чеснок – 1 головка
- перец – по вкусу
- соль – 1 ч.л.
- масло – 100 мл.
- лимонный сок – 50 мл (половина лимона)
Способ приготовления:
1. Капусту разрезать на 4 части.
2. Выложить в рукав.
3. Накрыть и поставить в разогретую духовку до 200 градусов на 1,5 часа.
4. Верхние листочки должны стать коричневыми – их можно снять или оставить.
5. Разрезать на большие порционные кусочки и залить соусом.
6. Накрыть и поставить в холодильник храниться под крышкой.
7. Время от времени можно помешивать, лучше всего пробовать уже на следующий день.