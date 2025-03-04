Запеченный бюджетный минтай со сливочным маслом и специями для ужина: простой рецепт

Минтай – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно как вкусно пожарить, так и запечь в духовке со сметаной, овощами и просто сливочным маслом.

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Редакция FoodOboz делится самым простых рецептом очень вкусного запеченного минтая, со сливочным маслом.

Ингредиенты:

минтай

специи для рыбы

сливочное масло

соль

зелень

лук

помидоры

Способ приготовления:

1. Рыбу посолите, посыпьте специями.

2. Лук и помидоры порежьте, выложите на дно формы фольгу, сверху рыбу, на рыбу масло. Заверните рыбу полностью в фольгу.

3. Запекайте до готовности.

Готовую рыбу посыпьте измельченной зеленью!

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