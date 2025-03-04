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Запеченный бюджетный минтай со сливочным маслом и специями для ужина: простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
93
Запеченный бюджетный минтай со сливочным маслом и специями для ужина: простой рецепт

Минтай – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно как вкусно пожарить, так и запечь в духовке со сметаной, овощами и просто сливочным маслом.

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Как вкусно приготовить минтай

Редакция FoodOboz делится самым простых рецептом очень вкусного запеченного минтая, со сливочным маслом.

Запеченная рыба

Ингредиенты:

  • минтай
  • специи для рыбы
  • сливочное масло
  • соль
  • зелень
  • лук
  • помидоры

Способ приготовления:

1. Рыбу посолите, посыпьте специями.

Рыба со специями

2. Лук и помидоры порежьте, выложите на дно формы фольгу, сверху рыбу, на рыбу масло. Заверните рыбу полностью в фольгу.

Рыба с маслом

3. Запекайте до готовности.

Сколько готовить рыбу

Готовую рыбу посыпьте измельченной зеленью!

Готовая рыба

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