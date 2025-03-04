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Запеченный бюджетный минтай со сливочным маслом и специями для ужина: простой рецепт
Минтай – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно как вкусно пожарить, так и запечь в духовке со сметаной, овощами и просто сливочным маслом.
Редакция FoodOboz делится самым простых рецептом очень вкусного запеченного минтая, со сливочным маслом.
Ингредиенты:
- минтай
- специи для рыбы
- сливочное масло
- соль
- зелень
- лук
- помидоры
Способ приготовления:
1. Рыбу посолите, посыпьте специями.
2. Лук и помидоры порежьте, выложите на дно формы фольгу, сверху рыбу, на рыбу масло. Заверните рыбу полностью в фольгу.
3. Запекайте до готовности.
Готовую рыбу посыпьте измельченной зеленью!
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