Запеканка из овощей и куриного филе под сметанным соусом: отличный вариант полезного перекуса

Запеканка – это отличное основное блюдо в моменты, когда нет ни времени, ни желания долго стоять на кухне. Только через несколько минут работы на вашем столе появится простое, но такое вкусное блюдо, что точно понравится каждому.

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Как приготовить запеканку из овощей и куриного филе, в Instagram рассказала фудблогер с ником smachna idea. А для того чтобы запеканка не получилась сухой, кулинар использовала сметанный соус.

Ингредиенты

Куриное филе – 1 кг.

Брокколи – 300 гр.

Болгарский перец – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Грибы

Соль

Перец

Паприка

Оливковое масло

Ингредиенты для заливки

Сметана 20% – 300 гр.

Яйца – 2 шт.

Сыр

Соль

Перец

Чеснок сухой

Способ приготовления

1. Мясо и овощи нарезаем произвольными кусками и выкладываем в форму для запекания.

2. Добавляем масло, соль, перец и паприку.

3. Готовим заливку. Взбиваем яйца, добавляем сметану, соль, перец, сухой чеснок.

4. Заливаем мясо с овощами заливкой и выпекаем в течение 45-60 мин. при 180 градусах.

5. За 10 минут до готовности притрусим сыром.

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