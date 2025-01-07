Зендея после вероятной помолвки показала идеальный 'свадебный' маникюр

Актриса и певица Зендея, которая уже давно состоит в отношениях со своим коллегой Томом Холландом, наделала немало шума, появившись на вручении "Золотых глобусов" 5 января с кольцом на безымянном пальце. На новый статус звезды намекнул также ее маникюр.

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Как пишет издание Who What Wear, нежный теплый розово-персиковый нюд, который выбрала для своего образа Зендея, намекает на большие изменения в жизни звезды. Такие ногти нередко делают для свадеб или помолвки. Тем временем, в Голливуде ходят слухи, что актеры не только тайно обручились, но и успели официально пожениться между Рождеством и Новым годом и сейчас находятся в статусе молодоженов.

Образ для Зендеи создала знаменитая мастерица маникюра из Лос-Анджелеса Лиза Кон. Она использовала для актрисы лак очень нежного оттенка. "Я создала маникюр, который идеально дополнял ее утонченный стиль – минималистичный, но яркий, как и она сама", – описала свою работу Кон на личной странице в Instagram.

Бледно-розовый оттенок – это классический выбор для элегантных невест. Недавно мы видели такой на пальцах Селены Гомес в момент, когда она объявила о своей помолвке. Так же и маникюр Зендеи не отвлекал внимание от потрясающего бриллианта, владелицей которого она стала.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько шума Зендея наделала, появившись на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. И почему не все поверили в его вероятную помолвку.

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