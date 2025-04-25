Жареные яйца будут иметь невероятный вкус: какой ингредиент добавить

Яичница будет иметь невероятный вкус, если добавить один ингредиент. Непревзойденная приправа не только улучшает вкус, но и помогает яйцам стать более хрустящими.

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Об этом лайфхаке рассказал кулинар Джеймс Парк. Он использует приправу на основе чили и растительного масла с ароматическими ингредиентами, такими как жареный лук-шалот, чеснок и семена кунжута, чтобы добавить хрусткости, пишет Express.

"После того как я впервые приготовил яичницу с перцем чили, моя жизнь изменилась навсегда. Простая идея жарить яйца в пряной приправе на основе растительного масла изменила правила игры навсегда, и с тех пор я не прекращал готовить яичницу из чили", – сказал он.

Этот ингредиент обычно готовят из сушеного перца чили, растительного масла, специй, семян кунжута и чеснока и используют в китайской кухне как начинку для лапши и пельменей.

Еще один секрет – добавление поджаренного кунжутного масла, которое придает тонкий, замечательный ореховый вкус и делает яичницу невероятной.

Чтобы приготовить лучшие яйца, разогрейте одну столовую ложку чили и одну чайную ложку поджаренного кунжутного масла на сковороде с антипригарным покрытием, затем разбейте яйца, когда они закипят.

Можно украсить репчатым луком, а пикантные вкусы идеально сочетаются с рисом.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать яичницу вкуснее.

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