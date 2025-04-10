Знаки зодиака, которые склонны убегать от реальности и жить в иллюзиях

По мнению астрологов, некоторые знаки зодиака склонны отдавать предпочтение фантазиям вместо того, чтобы посмотреть на факты. Сознательно или неосознанно они убегают от реальности и избегают сложных ситуаций.

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Часто живут в иллюзиях Рыбы, Весы, Рак, Близнецы и Стрелец, пишет Ofeminin. Они предпочитают не знать правду и часто сами ее скрывают. Причины этого разные.

Рыбы

Рыбы очень чувствительны, склонны избегать своего окружения и жить в собственном мире. Они идеализируют реальность, переосмысливают реальные события, создавая версию, которая наиболее отвечает их чувствам. В любовных отношениях Рыбы склонны игнорировать явные проблемы, идеализируя своих партнеров.

Весы

Весы стремятся к миру и избегают конфликтов, поскольку они могут нарушить гармонию. Инные они даже выбирают полуправду и притворство. Представители этого знака также могут обманывать себя, предпочитая иллюзии.

Рак

Эмоциональные Раки убегают от суровой реальности и таким образом защищают свои чувства. Они дают шанс на улучшение даже самых проблемных отношений. Иногда эти люди безосновательно идеализируют своих близких и игнорируют сигналы, свидетельствующие об обратном. Чтобы осознать факты, Ракам иногда приходится переживать болезненный опыт.

Стрелец

Стрельцы положительны и верят в успех. Из-за такого отношения они приуменьшают проблемы и верят, что ситуация разрешится сама собой. Стрельцы могут упускать возможности для изменений и совершенствования, поскольку не хотят воспринимать реальность.

Близнецы

Близнецы гибки и могут подавать информацию в зависимости от потребностей. Если правда не соответствует их видению, они могут ее изменить или придумать собственную версию событий. Таким образом, Близнецы иногда теряются в своих фантазиях.