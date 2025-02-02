'Альпийская Венеция': город во Франции поражает туристов красотой

Город Анси, расположенный в сердце французских Альп, является одним из самых волшебных уголков Франции. Его часто называют "Альпийской Венецией" благодаря узким каналам и старинным зданиям, окружающим живописные водоемы.

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Анси расположен на северном берегу одноименного озера, менее чем в часе езды от границы со Швейцарией. Издание Express рассказало, почему стоит посетить Альпийскую Венецию.

Эксперт по путешествиям Джейми Хьюз советует выбрать один из аэропортов:

Женевский, который находится менее чем в часе езды от Анси;

Шамберри – до Анси можно добраться через час двадцать минут;

Лионский, расположен в полутора часах езды от Анси.

Окруженное величественными Альпами, Анси не только является идеальным местом для любителей горных пейзажей, но и привлекает любителей водных видов спорта благодаря озеру, которое является одним из самых чистых в Европе. Островки, зеленые берега и кристально чистая вода придают этому озеру особую магию.

Кроме озера, в окрестностях Анси есть многочисленные пешеходные и вело-маршруты, позволяющие исследовать природу Альп. Прогулки по горным тропам откроют невероятные панорамы на окружающие долины и горы, а для любителей экстрима есть возможность заняться парапланеризмом.

Прогуливаясь по центру, можно увидеть множество старинных построек, сохранившихся еще со средневековья, таких как бывшие городские стены, церкви и дворцы.

Одним из самых ярких архитектурных объектов является Замок Анси, расположенный на берегу озера. Этот замок, построенный в XI веке, является не только памятником средневековой архитектуры, но и прекрасным музеем, в котором можно узнать больше об истории города и региона. Замок часто открывает свои двери для выставок, культурных мероприятий и фестивалей, что придает ему дополнительную привлекательность.

Еще одной интересной архитектурной достопримечательностью является Старый мост, соединяющий оба берега канала, где можно увидеть великолепные постройки с балконами, украшенными цветами.

Старый город также известен как "район пяти колокольней", поскольку здесь находится пять церковных соборов: Базилика Ордена Визитации, церковь Нотр-Дам-де-Лис, церковь Сен-Морис, церковь Сен-Франсуа де Саль и собор Сен- Пьер.

Еще одной достопримечательностью старого города является Palais de l'Ile, живописный средневековый замок и тюрьма посреди канала Тиу. Сейчас он служит музеем искусства и истории.

Мост влюбленных (Pont des Amours) – один из самых известных и романтических символов города. Он расположен над каналом Тиу, и является неотъемлемой частью его волшебной атмосферы. С моста открывается вид на старый город, каналы и горы на горизонте.

А для тех, кто хочет наслаждаться прогулкой или велоспортом во время путешествия в Анси, Джейми рекомендует Promenade du Thiou – маршрут, классифицированный как "легкий" на AllTrails.

Еще одна рекомендация Джейми – Анси-ле-Вье, бывшая коммуна во французских Альпах, объединившаяся с городом Аннеси в 2017 году. Здесь можно познакомиться с историей региона, заказав экскурсию на лодке с гидом, или просто спокойно прогуляться по этому живописному месту на берегу озера.

Анси расположен всего в нескольких часах езды от Шамони и Монблана, поэтому здесь часто останавливаются туристы, которые планируют посетить альпийские горнолыжные курорты.

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