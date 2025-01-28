Белла Хадид поразила стильным зимним ретрообразом. Фото

Американская супермодель Белла Хадид снова поразила своими стильными выборами в моде, на этот раз продемонстрировав зимний ретрообраз, ставший настоящим хитом. Супермодель была замечена в Нью-Йорке 25 января на West Side Helliport, где она явно спешила на частный вертолет.

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В этот день Белла выбрала необычайно элегантный вариант зимней одежды, напоминавший стилистику 70-х годов. Она надела винтажное пальто от Dolce & Gabbana, напоминавшее знаменитый образ Пенни Лэйн из фильма "Almost Famous", и сделала ставку на коричневые кожаные ботинки, придавшие ансамблю завершенности, отмечает Кристиан Аллер, старший обозреватель моды и стиля в Vogue.

Пальто, которое Хадид выбрала для своего выхода, было коричневым замшевым с мохнатым украшением, что стало центральным элементом ее образа. Дополнив его ботинками, супермодели удалось создать неповторимую атмосферу ретро. Однако Белла не оставила образ без современных акцентов — к винтажному пальто она подобрала стильную клетчатую сумку Louis Vuitton. Сумка не только подчеркнула ее ретро-образ, но и добавила нотки современной элегантности благодаря дизайну с монограммой и мягкому шарму для сумки, который сейчас является одним из трендов.

Не менее важным элементом ее облика стали гигантские тонированные очки-авиаторы от Chanel, завершавшие ретро-образ и делавшие его еще более актуальным. Очки не только выглядели как отсылка к моде прошлых лет, но и были отличным примером того, как аксессуары могут отражать современные модные тенденции. Стилисты отмечают, что даже самые классические образы могут обрести новое звучание, если добавить к ним современные детали, как в случае с сумкой Louis Vuitton.

Сегодня дизайнерские бренды, такие как Loewe и Acne Studios, продолжают популяризировать пальто с дубленой подкладкой, что придает элегантности и комфорту зимним образам. Белла Хадид в очередной раз доказала, что стиль может быть одновременно изысканным и удобным. Кажется, что ее ретро-образ стал идеальным сочетанием прошлого и современности и вновь подтвердил ее статус модной иконы. Она умеет сочетать классику с актуальными тенденциями, создавая захватывающие и вдохновляющие образы.

Этот зимний выход Беллы Хадид демонстрирует, как можно выглядеть шикарно даже в холодное время года, не забывая о стилистических акцентах прошлых десятилетий. Сегодня, когда мода на ретро-образы снова в тренде, такие выборы от модных икон, как Белла, помогают нам найти новые способы усовершенствовать собственный стиль.

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