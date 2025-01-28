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Белла Хадид поразила стильным зимним ретрообразом. Фото

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
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Белла Хадид поразила стильным зимним ретрообразом. Фото

Американская супермодель Белла Хадид снова поразила своими стильными выборами в моде, на этот раз продемонстрировав зимний ретрообраз, ставший настоящим хитом. Супермодель была замечена в Нью-Йорке 25 января на West Side Helliport, где она явно спешила на частный вертолет.

Видео дня

В этот день Белла выбрала необычайно элегантный вариант зимней одежды, напоминавший стилистику 70-х годов. Она надела винтажное пальто от Dolce & Gabbana, напоминавшее знаменитый образ Пенни Лэйн из фильма "Almost Famous", и сделала ставку на коричневые кожаные ботинки, придавшие ансамблю завершенности, отмечает Кристиан Аллер, старший обозреватель моды и стиля в Vogue.

Белла Хадид поразила стильным зимним ретрообразом. Фото

Пальто, которое Хадид выбрала для своего выхода, было коричневым замшевым с мохнатым украшением, что стало центральным элементом ее образа. Дополнив его ботинками, супермодели удалось создать неповторимую атмосферу ретро. Однако Белла не оставила образ без современных акцентов — к винтажному пальто она подобрала стильную клетчатую сумку Louis Vuitton. Сумка не только подчеркнула ее ретро-образ, но и добавила нотки современной элегантности благодаря дизайну с монограммой и мягкому шарму для сумки, который сейчас является одним из трендов.

Белла Хадид поразила стильным зимним ретрообразом. Фото
Белла Хадид поразила стильным зимним ретрообразом. Фото

Не менее важным элементом ее облика стали гигантские тонированные очки-авиаторы от Chanel, завершавшие ретро-образ и делавшие его еще более актуальным. Очки не только выглядели как отсылка к моде прошлых лет, но и были отличным примером того, как аксессуары могут отражать современные модные тенденции. Стилисты отмечают, что даже самые классические образы могут обрести новое звучание, если добавить к ним современные детали, как в случае с сумкой Louis Vuitton.

Белла Хадид поразила стильным зимним ретрообразом. Фото

Сегодня дизайнерские бренды, такие как Loewe и Acne Studios, продолжают популяризировать пальто с дубленой подкладкой, что придает элегантности и комфорту зимним образам. Белла Хадид в очередной раз доказала, что стиль может быть одновременно изысканным и удобным. Кажется, что ее ретро-образ стал идеальным сочетанием прошлого и современности и вновь подтвердил ее статус модной иконы. Она умеет сочетать классику с актуальными тенденциями, создавая захватывающие и вдохновляющие образы.

Этот зимний выход Беллы Хадид демонстрирует, как можно выглядеть шикарно даже в холодное время года, не забывая о стилистических акцентах прошлых десятилетий. Сегодня, когда мода на ретро-образы снова в тренде, такие выборы от модных икон, как Белла, помогают нам найти новые способы усовершенствовать собственный стиль.

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