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Узкие джинсы возвращаются? Белла Хадид показала противоречивый зимний образ

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
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Узкие джинсы возвращаются? Белла Хадид показала противоречивый зимний образ

Белла Хадид не перестает удивлять своими модными выборами, и в этот раз она продемонстрировала стиль, уже ставший предметом обсуждений в сети. Супермодель вышла на улицы Нью-Йорка в среду, надев противоречивое сочетание узких джинсов, клеша, винтажной короткой куртки и ботинок с квадратным носком.

Видео дня

Такой смелый образ вызвал много внимания среди фанатов и модных критиков. В образе Беллы тоже не обошлось без стильных аксессуаров. Она дополнила свой вид бусами с монетами, узкой повязкой на голову и классическими очками с круглой оправой. Макияж модели был весьма минималистичен: коралловая румяная и естественная подводка для губ, что подчеркивает ее естественную красоту и элегантность.

Узкие джинсы возвращаются? Белла Хадид показала противоречивый зимний образ

Этот стиль хорошо вписывается в общий образ Беллы Хадид, известной своей привязанностью к винтажной моде. К примеру, в прошлом году, рекламируя свою новую линию ароматов "Ôrebella", модель часто выбирала архивные вещи таких брендов, как Dior и Roberto Cavalli. Более того, Хадид рассказывала, что любовь к ароматам началась еще на ее ферме, где она выращивает лаванду, и именно там зародилась идея создания собственного бренда.

Во время своей карьеры Белла работала со многими известными стилистами, и среди них Молли Диксон, чей клиентский список также включает в себя такие звезды, как Лана Дель Рэй и Сидни Суини. Это сотрудничество придало еще больше внимания ее стилю, ведь Хадид всегда привлекала внимание к инновационным и изысканным образам.

Узкие джинсы возвращаются? Белла Хадид показала противоречивый зимний образ

Осенью 2023 года стало известно, что Белла стала новым послом бренда Chopard, заменив на этом посту оскароносную актрису Джулию Робертс. "Я всегда была поклонницей мастерства Chopard и очень рада присоединиться к этой известной семье", - отметила модель в своем интервью.

Несмотря на то, что мешковатые широкие штаны уже несколько лет были в тренде, сейчас наблюдается возврат узких джинсов. Это подтверждает сотрудничество с известным брендом Frame, где дизайнер Аликс Эрл дебютирует с новым тощим силуэтом джинсов. По словам Эрла, его вдохновением стало желание обновить старые модели и создать новую версию идеальных узких джинсов, которые были бы комфортны для каждого.

"Моя цель заключалась в том, чтобы найти идеальный баланс между комфортом и стилем", — поделился дизайнер. Похоже, тренд на узкие джинсы снова набирает популярность, и теперь это не только о талии, но и об идеальном комфорте, который так важен для современных модниц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Белла Хадид вернулась на подиум после двухлетнего перерыва.

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