Узкие джинсы возвращаются? Белла Хадид показала противоречивый зимний образ

Белла Хадид не перестает удивлять своими модными выборами, и в этот раз она продемонстрировала стиль, уже ставший предметом обсуждений в сети. Супермодель вышла на улицы Нью-Йорка в среду, надев противоречивое сочетание узких джинсов, клеша, винтажной короткой куртки и ботинок с квадратным носком.

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Такой смелый образ вызвал много внимания среди фанатов и модных критиков. В образе Беллы тоже не обошлось без стильных аксессуаров. Она дополнила свой вид бусами с монетами, узкой повязкой на голову и классическими очками с круглой оправой. Макияж модели был весьма минималистичен: коралловая румяная и естественная подводка для губ, что подчеркивает ее естественную красоту и элегантность.

Этот стиль хорошо вписывается в общий образ Беллы Хадид, известной своей привязанностью к винтажной моде. К примеру, в прошлом году, рекламируя свою новую линию ароматов "Ôrebella", модель часто выбирала архивные вещи таких брендов, как Dior и Roberto Cavalli. Более того, Хадид рассказывала, что любовь к ароматам началась еще на ее ферме, где она выращивает лаванду, и именно там зародилась идея создания собственного бренда.

Во время своей карьеры Белла работала со многими известными стилистами, и среди них Молли Диксон, чей клиентский список также включает в себя такие звезды, как Лана Дель Рэй и Сидни Суини. Это сотрудничество придало еще больше внимания ее стилю, ведь Хадид всегда привлекала внимание к инновационным и изысканным образам.

Осенью 2023 года стало известно, что Белла стала новым послом бренда Chopard, заменив на этом посту оскароносную актрису Джулию Робертс. "Я всегда была поклонницей мастерства Chopard и очень рада присоединиться к этой известной семье", - отметила модель в своем интервью.

Несмотря на то, что мешковатые широкие штаны уже несколько лет были в тренде, сейчас наблюдается возврат узких джинсов. Это подтверждает сотрудничество с известным брендом Frame, где дизайнер Аликс Эрл дебютирует с новым тощим силуэтом джинсов. По словам Эрла, его вдохновением стало желание обновить старые модели и создать новую версию идеальных узких джинсов, которые были бы комфортны для каждого.

"Моя цель заключалась в том, чтобы найти идеальный баланс между комфортом и стилем", — поделился дизайнер. Похоже, тренд на узкие джинсы снова набирает популярность, и теперь это не только о талии, но и об идеальном комфорте, который так важен для современных модниц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Белла Хадид вернулась на подиум после двухлетнего перерыва.

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