Без Джонни Деппа: когда начнутся съемки следующей части 'Пиратов Карибского моря'

"Пираты Карибского моря" впервые появились на больших экранах в далеком 2003 году, и с тех пор стали настоящим хитом. Американский фантастический приключенческий фильм получил невероятные рейтинги и кассовые сборы, поэтому с продолжениями авторы и сценаристы не заставили себя ждать.

Недавно фанатам ленты сообщили отличную новость – скоро должны начаться съемки следующей части "Пиратов". Однако радость была омрачена тем, что культовый актер Джонни Депп не будет сниматься в продолжении. Детали рассказало издание World of Reel.

Пока нет информации об актерском составе фильма, но эксперты не советуют ожидать, что Джонни Депп вернется в роли капитана Джека Воробья.

Ходят слухи, что один фильм будет полным перезапуском оригинала с совершенно новым актерским составом. Также в процессе разработки лента, ориентированная на женщин. Она будет иметь сюжетные связи с предыдущими частями "Пиратов". По инсайдерской информации, Марго Робби сыграет главную роль. Продюсер "Пиратов" Джерри Брукхаймер подтвердил, что у франшизы будет больше одного перезапуска.

Один из этих двух проектов, по идее, первоначально был написан создателем "Последнего из нас" ("The Last of Us") Крейгом Мейзином и сценаристом "Пиратов" Тедом Эллиотом, а позже переписан Джеффом Натансоном ("The Young Woman and the Sea").

Зрители разделились во мнениях. Одни с нетерпением ждут перезапуска любимой истории, а другие говорят, что лучше оригинала снять ничего не удастся. Тем более без Джонни Деппа, который был настоящей звездой "Пиратов".

В сети пишут, что отсутствие Деппа лишь усугубляет ненужность этих будущих фильмов – Джек Воробей был лучшей, а порой и единственной причиной просмотра предыдущих частей.

Франшиза "Пираты" была "мертвой" для многих поклонников, особенно после последнего выпуска 2017 года "Месть Салазара". Многие критики и поклонники сходятся на том, что лучшим фильмом был оригинал 2003 года, однако в Голливуде почти каждый день проходят переговоры о деньгах и перезагрузке проекта.

