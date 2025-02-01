Блэкауты и Адаптация: в Лондоне прошла фотовыставка о жизни Киева во время войны

В Лондоне состоялась выставка молодой украинской фотохудожницы и режиссера Любови Бобровой. В экспозиции представлены ее работы о жизни Киева во время блэкаутов и серия фото, посвященные семьям, потерявшим свои дома и начинающим жизнь на новом месте.

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Об особенностях нарративов художницы и целях выставки, рассказывает OBOZ. UA.

Каким увидели Киев в Лондоне?

Выставка работ Любови Бобровой, включающей серии "Адаптация" и "Blackouts" — это проникновенный рассказ о стойкости и "тихой силе" украинцев после трех лет войны.

Фотографии из серии "Адаптация" демонстрируют будни двух украинских семей, начинающих новую жизнь, после российских обстрелов.

Серия "Blackouts" — это 12 эпизодов из жизни киевлян во время вынужденных отключений электроэнергии. Фото, сделанные в подземном торговом центре во время очередного блэкаута в Киеве демонстрируют, что несмотря на все трудности военного времени, повседневная жизнь продолжается.

Параллельно с выставкой в зале демонстрировался фильм-рассказ об истории создания проекта, который сняла и смонтировала сама Любовь Боброва.

Что известно о молодой художнице?

Люба Боброва сейчас учится на программе "Контент, Медиа и Кинопроизводство" в MetFilm School. Кроме того, она работает и волонтерит как оператор-постановщик, оператор камеры и фотограф, создавая влиятельные нарративы через фотографию и короткометражные кинопроекты.

Выставка направлена на поддержку украинцев. В частности через сбор средств для проекта "ЗновуВдома", помогающего восстанавливать жизнь людей и дома, разрушенные войной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на выставке в Нидерландах похитили золотой шлем, которому более 2500 лет.