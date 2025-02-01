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Смелый ход: Дженнифер Лопес показала модный мерцающий маникюр

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
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Смелый ход: Дженнифер Лопес показала модный мерцающий маникюр

Певица и актриса Дженнифер Лопес давно считается королевой нюдовых бьюти-образов – ее нечасто увидишь с ярким макияжем или маникюром. Но когда она делает что-то необычное, то делает так, чтобы заставить всех говорить об этом.

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Так Джей Ло испытала на себе модный маникюр с эффектом драгоценных камней. В своем Instaram она показала блестящий образ, созданный для выступления на модном показе, фишкой которого стали "бриллиантовые ногти". Их звезда украсила настоящими кристаллами Swarovski.

Смелый ход: Дженнифер Лопес показала модный мерцающий маникюр

Этот дизайн специально для звезды создал знаменитый мастер Том Бачик. Он нарастил Джей Ло прозрачные ногтевые пластины, покрыл их базой, а затем воспользовался хромовым финишем, чтобы создать выразительный металлический эффект. Финалом процесса создания маникюра стало наклеивание десятков кристаллов Swarovski разных форм и размеров. Напоследок Бачик посыпал ногти певицы металлизированными частичками, усилившими эффект мерцания.

Смелый ход: Дженнифер Лопес показала модный мерцающий маникюр

Такой маникюр с одной стороны идеально гармонировал с темно-зеленым платьем певицы с блестками. С другой – за счет светлого цвета выделялся на его фоне и сверкал не хуже бриллиантовых украшений Лопес.

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