Смелый ход: Дженнифер Лопес показала модный мерцающий маникюр

Певица и актриса Дженнифер Лопес давно считается королевой нюдовых бьюти-образов – ее нечасто увидишь с ярким макияжем или маникюром. Но когда она делает что-то необычное, то делает так, чтобы заставить всех говорить об этом.

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Так Джей Ло испытала на себе модный маникюр с эффектом драгоценных камней. В своем Instaram она показала блестящий образ, созданный для выступления на модном показе, фишкой которого стали "бриллиантовые ногти". Их звезда украсила настоящими кристаллами Swarovski.

Этот дизайн специально для звезды создал знаменитый мастер Том Бачик. Он нарастил Джей Ло прозрачные ногтевые пластины, покрыл их базой, а затем воспользовался хромовым финишем, чтобы создать выразительный металлический эффект. Финалом процесса создания маникюра стало наклеивание десятков кристаллов Swarovski разных форм и размеров. Напоследок Бачик посыпал ногти певицы металлизированными частичками, усилившими эффект мерцания.

Такой маникюр с одной стороны идеально гармонировал с темно-зеленым платьем певицы с блестками. С другой – за счет светлого цвета выделялся на его фоне и сверкал не хуже бриллиантовых украшений Лопес.

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