Маникюр, от которого в восторге знаменитости: какие цвета популярны зимой

Зима – это время, когда мы тщательнее подбираем цвета, чтобы поднять себе настроение среди царящей вокруг серости. И маникюр здесь, конечно, бывает очень полезным.

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Дизайн ногтей давно стал особым способом самовыражения для знаменитостей. И издание The Zoe Report решило поинтересоваться, какие цвета этой зимой выбирают для себя звезды. Оказалось, что они в нынешнем сезоне весьма подвержены экспериментам.

Конечно, никто не отменяет вечную классику – все оттенки красного, глубокие цвета драгоценных камней и нюдовый маникюр, который тоже сейчас в тренде. Но лучшие звездные нейл-мастера, как Зола Ганзоригт, Том Бачик или Туй Нгуен, советуют обратить внимание и на эти образы.

Засахаренная слива

Мягкие оттенки фиолетового больше ассоциируются с весной. Но добавьте к ним эффект металлика, как это сделали Гвен Стефани или Дженнифер Энистон, и вы получите зимнее настроение. Используйте этот цвет для полного покрытия или создания креативного френча.

Вечный зеленый

Зимой зеленый ассоциируется с рождественской елкой. Но в этом сезоне особенно популярны щедро декорированные зеленые ногти, как у Синтии Эриво, которая щеголяла ведьминым маникюром во время промо-кампании фильма "Чародейка".

Белоснежный

Белые ногти являются шикарным выбором в любое время года – спросите Ким Кардашьян, Тейлор Свифт или Аню Тейлор-Джой. Все они обожают белоснежный оттенок. Зимой он особенно актуален.

Пряный глинтвейн

Глубокие вишневые оттенки перекочевали с нами в зиму еще из осени. Такие звезды, как Джемма Чан, Селена Гомес и Эмили Блант, доказывают это своими недавними образами.

Горячий шоколад

Так же популярным этой зимой является маникюр цвета какао. Он придает особый уют в зимний сезон. И именно его выбирают Лили Джеймс, Ким Кардашьян и Хейли Бибер.

Ледовый холод

Зимой вы никогда не ошибетесь, если добавите в свой образ немного блеска. И маникюр – едва ли не самый простой способ сделать это. От едва заметных точек, как у Ланы Кондор, до набора с кристаллами Swarovski, как у Дженнифер Лопес – блестящие акценты на ногтях будут актуальны до самой весны.

Спелые ягоды

Классический красный цвет этой зимы немного трансформируется, выводя на первый план ягодные оттенки. Такие супермодели как Хайди Клум и Кендалл Дженнер всегда держат этот цвет в запасе. И обязательно поднимают им себе настроение в зимние дни.

Серебристый

Хромированный маникюр снова на пике моды. Металлические оттенки предпочитают Зендея, Меган Фокс, Адель и Кайли Дженнер.

Корица

Этот тренд подхватила такая фанатка маникюра, как Хейли Бибер. Свои ногти она оригинально оформила благодаря бархатистому финишу оттенка кошачий глаз. Он кажется таким теплым, пряным и гламурным. Но главным все же остается цвет ароматной корицы.

Угольный черный

Не откладывайте далеко черный лак, который приобрели для Хэллоуина. Хейли Стейнфилд, Кортни Кардашьян и Зендея выбирают его для маникюра независимо от времени года, но этой зимой он снова на пике популярности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об ультрапопулярном маникюре вишня-мокко, который понравился даже королеве нюда Дженнифер Лопес.

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