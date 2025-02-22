Будет как с картинки: чем подкормить гортензию

Гортензия станет настоящим украшением сада. Однако цветам необходимо обеспечить надлежащий уход, особенно в вопросах подкормки. Гортензии нуждаются в минералах и питательных веществах, которые они не всегда могут получить в достаточном количестве из почвы.

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Правильное и своевременное внесение удобрений помогает не только увеличить размер и яркость цветов, но и укрепить корневую систему, повысить устойчивость к болезням и грибкам. Эксперты Kobieta Interia рассказали, чем стоит подкормить цветы.

Чем подпитать гортензии весной

Подкормку декоративных растений следует начинать ранней весной, когда оттает почва. Обычно это период с марта по начало апреля. Своевременное внесение удобрений поможет эффективно восстановиться после зимы и обеспечит необходимыми питательными веществами, что будет способствовать лучшему росту.

Именно в этот период можно использовать натуральное удобрение из банановой кожуры.

Банановая кожура содержит много калия, который важен для роста и развития гортензий. Он способствует формированию бутонов, укреплению стеблей и повышению стойкости к болезням. Кроме того, кожура содержит фосфор, магний и другие полезные микроэлементы.

Фосфор стимулирует рост корневой системы и способствует лучшей закладке цветочных почек. Магний помогает вырабатывать хлорофилл, благодаря чему листья остаются насыщенно-зелеными и здоровыми. Кальций укрепляет ткани растений и помогает поддерживать баланс кислотности почвы.

Банановая кожура является природным материалом, поэтому ее использование безопасно для растений и окружающей среды. Вы можете быть уверены, что гортензии получают только полезные вещества без вредных химикатов.

Как подкормить гортензии

Закапывание банановой кожуры непосредственно у корней гортензии является простым и экологичным способом естественной подкормки. Благодаря постепенному разложению они выделяют в почву полезные вещества, что стимулирует развитие растений и усиливает цветение.

Предварительно кожуру следует тщательно очистить, например, погрузив в воду с пищевой содой. Это способ избавиться от любых остатков препаратов, которыми могли обработать фрукты, чтобы они выдержали транспортировку и пребывание на полках магазинов.

Высушите шкурки, нарежьте на более мелкие части и закопайте их в верхний слой почвы рядом с гортензиями.

Можно также приготовить раствор. Нарежьте кожуру 2-3 банана, залейте 1 литром воды и оставьте настаиваться 24-48 часов. После этого поливайте гортензию полученным раствором раз в 2-3 недели.

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