Будет ли iPhone 17e? Apple может выпускать бюджетный смартфон каждый год

После того, как компания Apple ранее в этом году выпустила более дешевую версию своего смартфона, модель iPhone 16e многие задалась вопросом, не начнет ли она выпускать подобные модели регулярно. В частности, стоит ли ожидать в следующем году выхода iPhone 17e?

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Издание 9to5Mac, ссылаясь на инсайдеров, утверждает, что да – Apple намерена сделать выход бюджетных iPhone регулярным. В частности, на это указывает название недавно выпущенной модели, в которой присутствует номер, привязывающий ее к текущей линейке американских смартфонов.

Предыдущее название iPhone SE позволяло Apple не привязываться к году выпуска и обновлять более дешевую версию телефона по любому графику. Поэтому первый SE вышел в 2016 году, а следующего обновления пришлось ждать до 2020 года. Третье поколение вышло еще двумя годами позже.

Выбрав вместо такого обозначения название iPhone 16e, Apple, видимо, указала на ежегодное обновление бюджетного смартфона. Fixed focus digital, инсайдер, первым раскрывший это название, сказал еще в феврале, что это действительно был план.

По словам источников, e model, скорее всего, будет доступна и в следующем поколении. Уже сейчас в утечках документации инсайдеры находят код проекта, который, вероятно, будет тем самым iPhone 17e.

Этот же источник сейчас утверждает, что Apple уже работает над проектированием производственной линии для модели в следующем году. К тому же, скоро должна быть произведена тестовая партия. В этот период Foxconn настраивает производственную линию на маленькую серию. С конвейера сходит небольшая партия смартфонов. Это делается для того, чтобы выявить проблемы с процессом производства, а также выявить возможности для совершенствования и оптимизации на полномасштабных производственных линиях.

Однако существует и несколько оговорок по поводу того, станет ли Apple каждый год обновлять модель своего бюджетного смартфона. Ранее компания сохраняла старые модели iPhone в продаже как более доступные варианты, а значит, она не боится держать на рынке "устаревшие" смартфоны. Поэтому потребности в постоянном обновлении бюджетной модели не было – пользователи могли просто купить iPhone старшего поколения.

Во-вторых, Apple экспериментирует с неосновными моделями. Mini был снят с производства, когда он не принес достаточного количества продаж. Сейчас эксперты ожидают, что такая же участь постигнет Plus. У компании могут быть текущие планы по ежегодному обновлению моделей серии e, но все будет зависеть от того, насколько хорошо они будут продаваться.

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