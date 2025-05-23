Будут пышными и не будут желтеть: чем можно подкормить туи

Чтобы вечнозеленые туи радовали глаз своим великолепием и насыщенным цветом, крайне важно обеспечить им надлежащий уход, особенно после зимних испытаний. Правильно подобранное место для посадки, оптимальный полив и своевременные весенние процедуры - залог их здорового роста и устойчивости к внешним факторам.

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Соблюдая определенные правила, можно избежать пожелтения хвои и других проблем, которые могут испортить внешний вид растений.

С первыми лучами весеннего солнца и таянием снега начинается активный период ухода за туями. Первоочередной задачей является защита растений от солнечных ожогов, которые могут привести к пожелтению и потере хвои. Аккуратно стряхните остатки снега с веток и накройте их специальным укрывным материалом, который пропускает воздух и частично свет. Важно, чтобы земля вокруг ствола оставалась открытой для прогревания. Снимать укрытие следует постепенно, по мере пробуждения лиственных деревьев.

Как ухаживать за туями в домашних условиях

Следующим шагом является обрезка больных ветвей и формирование кроны для взрослых растений. Эту процедуру проводят после снятия защитного материала, когда ветви расправятся. Удалите все пораженные болезнями, поломанные или пожелтевшие участки. Стрижку кроны следует выполнять острым секатором или садовыми ножницами в сухую безветренную погоду.

Важно помнить, что растения в возрасте до двух лет не нуждаются в обрезке, за исключением удаления больных или поврежденных побегов. Прореживание густых зарослей улучшает циркуляцию воздуха и уменьшает риск развития болезней.

После того как почва полностью оттает, пришло время для подкормки туй. Весеннее удобрение играет ключевую роль в стимулировании активного роста и поддержании привлекательного вида растений. Лучше всего использовать комплексные минеральные или органические удобрения, специально предназначенные для хвойных культур. Важно строго придерживаться рекомендаций производителя по дозировке, поскольку избыток питательных веществ может быть не менее вредным, чем их недостаток.

Перед внесением удобрений кусты необходимо обильно полить водой, а после - замульчировать приствольный круг.

Кроме того, весна - идеальное время для обработки туй от вредителей и болезней. Профилактические меры всегда эффективнее, чем лечение уже развитых недугов. Специалисты рекомендуют использовать комплексные препараты для предотвращения распространения грибковых заболеваний и вредителей. Регулярные подкормки калием и фосфором, а также дождевание крон, будут способствовать укреплению иммунитета растений. Если же при посадке была допущена ошибка, и корневая шейка оказалась заглубленной, весна является лучшим периодом для пересадки растения или корректировки его положения.

Как часто поливать туи после посадки

После посадки туи нуждаются в обильном и регулярном поливе, особенно в первый год. Это критически важно для успешного укоренения и адаптации растения на новом месте.

Сразу после посадки необходимо очень обильно полить саженец. Некоторые источники рекомендуют поливать ежедневно в течение первого месяца, используя литр воды на каждые 20 см высоты туи.

Первый год после посадки:

В жаркий период (апрель-август) рекомендуется поливать 2-3 раза в неделю. Объем воды может составлять от 10 до 50 литров под каждое растение, в зависимости от его размера и сорта. В период сильной засухи и жары полив может понадобиться через день.

В умеренный и прохладный период (+25 градусов и ниже) достаточно поливать раз в неделю, используя около 8-15 литров воды на растение.

Осенью (сентябрь-октябрь) частоту полива можно сократить до 1-2 раз в неделю, а ближе к заморозкам полив постепенно прекращают.

Взрослые туи после укоренения (через 1-2 года) взрослые туи нуждаются в менее частом поливе - примерно раз в 7-10 дней в обычных условиях, увеличивая частоту до 1 раза в 5-7 дней в жаркие периоды без дождей. Объем воды - 10-20 литров на растение.

Благодаря этим простым, но эффективным мерам, ваши туи будут не только пышными и зелеными, но и устойчивыми к негативным воздействиям, принося радость своим владельцам в течение всего сезона.

OBOZ.UA напоминает, что садоводы не советуют сажать туи на даче из-за ряда факторов.

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