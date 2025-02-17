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Быстрые пирожки из теста фило для сытного обеда: для начинки отлично подойдет фета

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
315
Быстрые пирожки из теста фило для сытного обеда: для начинки отлично подойдет фета

Для приготовления быстрого обеда отлично подойдет фило тесто. Из него можно сделать быстрые и очень сытные пирожки. Блюдо получится достаточно питательным, если для начинки выбрать нежный сыр фета.

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Идея приготовления сытного пирога с фетой из теста фило опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. С такой основой вы сэкономите время на приготовлении пищи.

Быстрые пирожки из теста фило для сытного обеда: для начинки отлично подойдет фета

Ингредиенты:

  • тесто филло
  • сыр фета
  • сливочное масло
  • кунжут и грецкие орехи
  • мед

Способ приготовления:

Быстрые пирожки из теста фило для сытного обеда: для начинки отлично подойдет фета

1. Сложите лист вдвое и смажьте растопленным сливочным маслом.

Быстрые пирожки из теста фило для сытного обеда: для начинки отлично подойдет фета

2. Положите кусочек феты и заверните.

Быстрые пирожки из теста фило для сытного обеда: для начинки отлично подойдет фета

3. Смажьте все пирожки сливочным маслом со всех сторон.

4. посыпьте кунжутом и орехами.

Быстрые пирожки из теста фило для сытного обеда: для начинки отлично подойдет фета

5. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 15-20 минут до золотистого цвета.

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