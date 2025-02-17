Быстрые пирожки из теста фило для сытного обеда: для начинки отлично подойдет фета
Для приготовления быстрого обеда отлично подойдет фило тесто. Из него можно сделать быстрые и очень сытные пирожки. Блюдо получится достаточно питательным, если для начинки выбрать нежный сыр фета.
Идея приготовления сытного пирога с фетой из теста фило опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. С такой основой вы сэкономите время на приготовлении пищи.
Ингредиенты:
- тесто филло
- сыр фета
- сливочное масло
- кунжут и грецкие орехи
- мед
Способ приготовления:
1. Сложите лист вдвое и смажьте растопленным сливочным маслом.
2. Положите кусочек феты и заверните.
3. Смажьте все пирожки сливочным маслом со всех сторон.
4. посыпьте кунжутом и орехами.
5. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 15-20 минут до золотистого цвета.
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