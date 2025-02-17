Быстрые пирожки из теста фило для сытного обеда: для начинки отлично подойдет фета

Для приготовления быстрого обеда отлично подойдет фило тесто. Из него можно сделать быстрые и очень сытные пирожки. Блюдо получится достаточно питательным, если для начинки выбрать нежный сыр фета.

Видео дня

Идея приготовления сытного пирога с фетой из теста фило опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. С такой основой вы сэкономите время на приготовлении пищи.

Ингредиенты:

тесто филло

сыр фета

сливочное масло

кунжут и грецкие орехи

мед

Способ приготовления:

1. Сложите лист вдвое и смажьте растопленным сливочным маслом.

2. Положите кусочек феты и заверните.

3. Смажьте все пирожки сливочным маслом со всех сторон.

4. посыпьте кунжутом и орехами.

5. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 15-20 минут до золотистого цвета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: