Самая вкусная маринованная капуста "ПЕлюстка" со свеклой: с каким маринадом приготовить закуску
Капуста "Пелюстка" – популярная украинская закуска. Овощ получается очень сочным и, при этом, хрустящим. К картофелю, любому мясу си гарнира – то, что нужно.
Идея приготовления маринованной капусты "Лепестки" опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Очень простой маринад.
Ингредиенты:
- капуста – 1,3-1,5 (лучше брать старую, молодая не будет так хрустать)
- свекла – 1 большая
- перец чили – 5 г
- чеснок – 4 зубчика
- лавровый лист – 2 шт.
- вода – 1 л.
- соль – 3 ст.л.
- сахар – 4 ст.л.
- уксус 9% – 150 мл.
- масло – 50
- душистый перец – 2-3 шт.
Способ приготовления:
1. У капусты снять верхние листья.
2. Нарезать пополам и вырезать кочерыжку.
3. Капусту нарезать на достаточно большие кусочки на 2-3 см.
4. Свеклу нарезать достаточно.
5. Чеснок порезать слайсами.
6. Сложить все слоями в 3 литровую банку, немного утрамбовать.
7. Для раствора смешать все ингредиенты и довести до кипения.
8. Залить горячим рассолом капусту.
9. Если вы тромбировали хорошо, то рассол должен покрыть все. Если не очень, то стоит немного прижать.
10. Дать охладиться в тепле и поставить на сутки в холод.
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