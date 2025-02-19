Самая вкусная маринованная капуста 'ПЕлюстка' со свеклой: с каким маринадом приготовить закуску

Капуста "Пелюстка" – популярная украинская закуска. Овощ получается очень сочным и, при этом, хрустящим. К картофелю, любому мясу си гарнира – то, что нужно.

Видео дня

Идея приготовления маринованной капусты "Лепестки" опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Очень простой маринад.

Ингредиенты:

капуста – 1,3-1,5 (лучше брать старую, молодая не будет так хрустать)

свекла – 1 большая

перец чили – 5 г

чеснок – 4 зубчика

лавровый лист – 2 шт.

вода – 1 л.

соль – 3 ст.л.

сахар – 4 ст.л.

уксус 9% – 150 мл.

масло – 50

душистый перец – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. У капусты снять верхние листья.

2. Нарезать пополам и вырезать кочерыжку.

3. Капусту нарезать на достаточно большие кусочки на 2-3 см.

4. Свеклу нарезать достаточно.

5. Чеснок порезать слайсами.

6. Сложить все слоями в 3 литровую банку, немного утрамбовать.

7. Для раствора смешать все ингредиенты и довести до кипения.

8. Залить горячим рассолом капусту.

9. Если вы тромбировали хорошо, то рассол должен покрыть все. Если не очень, то стоит немного прижать.

10. Дать охладиться в тепле и поставить на сутки в холод.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: