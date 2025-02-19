Эти знаки зодиака смогут осуществить свои мечты: приближается ваш благоприятный период

С 19 февраля начнется сезон Рыб, который продлится до 20 марта. Этот период будет для нас временем глубоких размышлений, интуиции и мечтаний. Энергия этого водного знака будет способствовать самоанализу, духовному росту и реализации давних желаний.

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Астрологи советуют в это время доверять своему внутреннему голосу, пишет Kobieta. Для трех знаков зодиака появится особый шанс добиться своих целей. Повезет Овну, Водолею и Рыбам.

Овен

Овны активны, полны энергии и готовы к действиям. В сезон Рыб вы можете почувствовать, что ваши мечты стали ближе к свершению. Сейчас пора довериться своей интуиции и позволить себе немного поразмыслить. Если у вас есть давняя мечта, вам наконец-то пора начать действовать. Вселенная поддерживает вас, поэтому не бойтесь рисковать.

Водолей

Водолеи – прирожденные новаторы. Они славятся необычным подходом к жизни. Сезон Рыб улучшит вашу интуицию и будет способствовать реализации ваших идей. Попытайтесь воплотить в жизнь план, который казался неосуществимым. Не бойтесь следовать своим увлечениям. Сейчас благоприятное время для смелых шагов.

Рыбы

Сезон Рыб – ваше время. В этот период вы чувствуете себя сильнейшими. Ваша интуиция остра, а звезды будут способствовать реализации ваших сокровенных планов. Цените маленькие удачи и верьте, что все возможно. Прислушивайтесь к своим потребностям и не бойтесь стремиться к большему. Ваши мечты могут сбыться раньше, чем вы думаете.